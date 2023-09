Regisseur von Rogue One macht neuen Film ohne teuren Klimbim, begeistert trotzdem die Kritiker: „Ein Meisterwerk“

Die ersten Kritiken zu The Creator fallen schon vor dem offiziellen Kinostart sehr positiv aus. Dabei verzichtet der Regisseur von Rogue One bei seinem neuen Film The Creator auf teuren Klimbim und setzt auf kreative Freiheit und reale Drehorte.

Was ist das für ein Film? The Creator ist ein SciFi-Action-Thriller, in dem die Menschheit um ihr Überleben gegen fortschrittliche künstliche Intelligenz kämpft. Regie führt Gareth Edwards, der vor allem durch Godzilla (2014) und Rogue One: A Star Wars Story bekannt wurde.

In The Creator geht es um Joshua, der als ehemaliger Special Forces Agent rekrutiert wird, um den geheimnisvollen Architekten fortschrittlicher KI zu jagen und zu töten. Dieser entwickelte eine mysteriöse Waffe, die den Krieg beenden – oder einfach die gesamte Menschheit auslöschen könnte.

The Creator läuft ab dem 29. September im Kino. Für den Regisseur Gareth Edwards sei E.T. eine enorme Inspirationsquelle gewesen. Mehr dazu erfahrt ihr bei unseren Kollegen und Kolleginnen von Moviepilot.

„Ein Meisterwerk und einer der besten Filme des Jahres“

Wovon sind die Kritiker begeistert? Auf X, ehemals Twitter, gibt es erste Meinungen zu The Creator. Dort äußern sich unter anderem zwei Autoren von englischsprachigen News-Seiten.

Perri Nemiroff, Autorin der Website Collider äußert sich wie folgt:

Visuell ist #TheCreator PHENOMENAL. Wenn es einen aufstrebenden Kameramann gibt, den man im Auge behalten sollte, dann ist es Oren Soffer. Dieser Film ist eine atemberaubende Einstellung nach der anderen. In Bezug auf die Handlung sind die ersten beiden Akte des Films hervorragend. Schlank, packend, voller Emotionen. Perri Nemiroff via X

Das Ende sei für sie „im Vergleich dazu merklich überhastet und verworren“, sie hätte sich zudem gewünscht, „dass der Film ein wenig direkter mit der aktuellen Diskussion verbunden wäre“, wenn es um die Bedenken über den Einsatz von künstlicher Intelligenz geht.

Dennoch halte sie den Regisseur Gareth Edwards für einen Visionären, „der in der Lage ist, Science-Fiction-Blockbuster mit echter Struktur und Zielsetzung zu liefern.“

Joseph Deckelmeier, Autor der Website Screenrant, wirkt begeistert. Er schreibt:

#TheCreator ist ein Meisterwerk und einer der besten Filme des Jahres. Er trifft auf so viele Ebenen, da KI ein so heißes Thema ist. Gareth Edwards schafft es meisterhaft, das Publikum auf Schritt und Tritt zu fesseln. Joseph Deckelmeier via X

Dabei zeigte sich der Regisseur in seinen Ausgaben zurückhaltend. Laut Variety betrug das Budget für The Creator 80 Millionen Dollar. Im Gespräch habe Edwards gesagt, „dass man wirklich nicht viel Geld braucht, um einen Film zu machen, der so aussieht, als hätte man viel Geld.“

So sparsam war der Regisseur: Gareth Edwards setzte laut Slashfilm weniger auf visuelle Effekte und dafür mehr auf reale Drehorte. Er verzichtete auf einen Greenscreen, Sci-Fi-Effekte wurden auf die fertigen Szenen gesetzt.

Edwards reduzierte alles auf das Wesentliche, um mehr kreative Freiheit zu haben, zudem filmte er für The Creator mit einer kleinen Crew. Er war davon überzeugt, dass es einen „besseren, schlankeren Weg geben musste, Studiofilme im Blockbuster-Maßstab“ zu drehen.

Andere Film-Teams haben mehr Geld in Spezialeffekte investiert, aber zu wenig über die Charaktere nachgedacht. Der Hauptdarsteller Ryan Reynolds fasst zusammen, warum der Film letztendlich floppte:

