Ryan Reynolds erklärt: Green Lantern floppte, weil man zu viel Zeit und Geld hatte

Wenn man an gefloppte Filme aus dem Superhelden-Bereich denkt, fällt einem direkt Green Lantern ein. Ryan Reynolds berichtet, warum der Film zum Flop wurde und wie hart es für ihn war, in der Premiere zu sitzen.

Green Lantern ist ein Superhelden-Film, der im Sommer 2011 in die Kinos kam und auf der gleichnamigen DC-Comicfigur basiert. Ryan Reynolds spielt den Piloten Hal Jordan, der von der intergalaktischen Polizeitruppe „Green Lantern Corps“ als erstes menschliches Mitglied ausgewählt wird. Die Green Lanterns besitzen dank der grünen Siegelringe enorme Superkräfte.

Über den DC-Flop macht sich selbst der Hauptdarsteller Ryan Reynolds oft lustig, etwa innerhalb seiner erfolgreichen Superhelden-Filme Deadpool 1 und 2:

in Teil 1 sagt Deadpool, als er in einen “Superhelden” verwandelt wird, man solle dafür sorgen, dass sein Kostüm weder grün noch animiert ist (via youtube)

in Teil 2 erschießt Deadpool während einer Zeitreise Ryan Reynolds, der gerade das Drehbuch von Green Lantern in den Händen hält und stolz verkündet: “Gott, ist das schön!” (via youtube)

Gegenüber seinem Schauspielkollegen Rob Delaney (Deadpool 2) äußert Ryan Reynolds auf einem Festival die Gründe für den Flop von Green Lantern. Der DC-Film habe unter „zu viel Zeit, zu viel Geld“ gelitten.

Green Lantern zu sehen, habe Reynolds „Hintern flattern lassen“

Deshalb ist Green Lantern gefloppt: Laut Ryan Reynolds haben 185 Leute an dem Film gearbeitet. Sie haben eine tolle Zeit und viel Spaß am Dreh gehabt. Jedoch seien es zu viele Leute gewesen, die zu viel Geld ausgegeben haben (via variety.com).

Sie haben zu viel Geld für Spezialeffekte investiert und dabei zu wenig über die Charaktere nachgedacht:

Anstatt zu sagen, wenn es ein Problem gab: ‘Okay, hören wir auf, Geld für Spezialeffekte auszugeben, und denken wir über Charaktere nach. Wie können wir diese große spektakuläre Sache – die überhaupt nicht funktioniert hat – durch etwas ersetzen, das auf Charakteren basiert?’ war das einfach nie… der Gedanke war nie da, das zu tun. Ryan Reynolds via variety.com

Wie teuer war Green Lantern? Laut IMBd habe es ein Budget von 200 Millionen Dollar gegeben und einen weltweiten Bruttoertrag von knapp 220 Millionen Dollar.

Auch, wenn das Team eine tolle Zeit beim Dreh von Green Lantern hatte, sei es für Ryan Reynolds schwer gewesen, dann in der Premiere zu sitzen und den Film anzuschauen.

So war die Premiere für den Hauptdarsteller: Rob Delaney habe Ryan Reynolds in dem Gespräch gefragt, ob das Anschauen der Premiere Reynolds „Hintern hat flattern lassen“. Daraufhin beschreibt Reynolds das Gefühl, dass er in der Premiere hatte:

Oh mein Gott, es war wie eine Ukulele da unten. Es war verrückt. Es war ein merkwürdiges Gefühl. Es war kein Gefühl, das ich wiederholen wollte Ryan Reynolds via variety.com

Daran arbeitet Ryan Reynolds aktuell: Ryan Reynolds bereite sich aktuell auf die Dreharbeiten zu Deadpool 3 vor. Im Q&A-Teil des Gesprächs kommt die Frage auf, wie es ist, mit Hugh Jackman zu arbeiten. Dieser wird im neuen Deadpool-Film wieder die Rolle des Wolverine aufnehmen.

Reynolds habe vor allem beeindruckt, wie nett Hugh Jackman sei. Er behandle jeden Menschen gleich, egal ob Caterer, Regisseur, Produzent oder Leiter des Studios.

Der Wolverine-Schauspieler Hugh Jackman wurde übrigens mal gefragt, ob er Interesse daran hätte, den wohl berühmtesten Geheimagenten der Welt zu spielen: James Bond. Aber er lehnte ab:

