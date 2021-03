The Division 2 fährt heute Morgen, am 09. März, seine Server für ein paar Stunden herunter, um das neue Titel Update 12.3 zu implementieren. Die Wartung startet auf allen Plattformen (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und S, Stadia, PC) und MeinMMO zeigt euch die Details.

Update 13:00 Uhr: Die Wartung wurde planmäßig abgeschlossen und die Server sind wieder online:

Originalmeldung: Warum die Wartung? Um den Loot-Shooter mit einer Open-World war es lange verdächtig ruhig geworden. Doch vor kurzem stellten die Entwickler die Pläne für 2021 vor und kündigten sogar einen neuen Modus an, der dieses Jahr starten soll.

Außerdem beginnt der Season-Zyklus erneut und mit TU 12.3 startet heute die Season 5, die aber eigentlich Season 1 aus dem letzten Jahr ist. Mit den sogenannten “Season Re-Runs” könnt ihr die Inhalte der Seasons erneut erleben.

Die Roadmap für die Season 1 aus dem letzten Jahr.

Alle Infos zum Serverdown und Update am 09.03.21

Wann gehen die Server down? Die Wartung ist bereits gestartet und soll an die 3 Stunden dauern. So sieht der Ablaufplan aus:

Start der Wartung um 9:30 Uhr unserer Zeit

Damit startet auch die Downtime und ihr könnt kein Division 2 spielen

Die Server sollen planmäßig für 3 Stunden offline bleiben

Läuft alles glatt, dann gehen die Server um 12:30 Uhr wieder online

Beachtet dabei: Es kam in der Vergangenheit immer mal vor, dass sich das Ende der Wartung verschiebt – nach vorn und nach hinten. Es ist also gut möglich, dass ihr länger warten müsst, bis die Server wieder online gehen. Es kam aber auch schon vor, dass die Server früher wieder online gingen.

Wir halten den Artikel aktuell und geben euch Bescheid, sollte sich an den Wartungszeiten etwas ändern.

Wie groß ist das Update? Das variiert ein wenig und es kommt darauf an, auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Die Entwickler geben folgende Update-Größen an:

PC: ca. 3,6 GB

Xbox: ca. 4,6 GB

PlayStation: ca. 3,8 GB

Die Entwickler geben an, dass die Größen in verschiedenen Regionen sich ebenfalls noch einmal unterscheiden können. Doch die Angaben sind ein guter Richtwert der Größe des Updates.

Inhalte des Titel Updates 12.3

Was bringt das neue Update? Die Patch Notes fallen sehr dünn aus. „Highlight“ des neuen Titel Updates ist der Start der „Seasonal Re-Runs“. Damit geht eine Fahndung online, aber auch der Season-Pass kommt erneut ins Spiel. Hier erfahrt hier mehr über die Seasons von The Division 2.

Außerdem wurde die Stabilität auf dem PC verbessert. Wollt ihr euch die englischen Patch Note selbst anschauen, dann schaut im offiziellen Ubisoft-Forum vorbei.

The Division 2 wird auch 2021 weiter supportet, kann aber nicht mehr mit ähnlichen Ankündigungen glänzen wie noch im letzten Jahr. Trotzdem ist der Open-World-Shooter besonders für Neueinsteiger interessant, die eine große Welt erkunden und dabei interessante Builds zusammenstellen wollen. Es gehört zu den besten Koop-Shootern mit einer Open-World, auch wenn es im Endgame etwas nachlässt.