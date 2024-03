Neues Survival-Spiel erinnert an Rust, aber der Terminator verfolgt euch ständig, kommt auf Steam, PS5 und Xbox

Steam: Ein neues Survival-Spiel mit Wikingern will Valheim Konkurrenz machen – So könnt ihr es testen

Die große Bedrohung im Survival-Game sind allerdings die Maschinen, wobei die Entwickler den Terminator selbst mehrmals nur in der Einzahl nennen. Es ist also gut möglich, dass ihr nur auf einen Terminator trefft, der die Welt durchstreift, dafür aber mehrere andere „Skynet-Maschinen.“

Im Oktober 2024 erscheint Terminator: Survivors. In einem ersten Trailer stellt Entwickler Nacon nun grob die Welt vor, in der ihr spielt – nämlich nach Terminator 2. Viel ist noch nicht bekannt, aber die Szenen bisher erinnern an den Survival-Hit Rust.

