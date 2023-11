Eines der größten Prügelspiele für PS5 bekommt deutschen Kämpfer, begeistert Fans: „Darauf habe ich gewartet“

Was haltet ihr von Leo’s neuem Look in Tekken 8? Diskutiert gerne mit.

Was zeigt der Trailer? Bevor der Trailer richtig losgeht und einiges an Gameplay und Kampfstil zeigt, beginnt es mit einer Ansage von Leo selbst: „Bist du bereit? Dann leg los!“

Worum geht es? In einem neuen Trailer wurde ein wiederkehrender Charakter für Tekken 8 vorgestellt. Leo Kliesen mischt sich seit dem sechsten Teil der Reihe unter die Kämpfer und präsentiert sich jetzt ebenfalls in wunderschöner Grafik.

