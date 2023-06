Peaches, Peaches, Peaches! Holt euch den Super Mario Film jetzt als Blu-Ray oder Stream ins Heimkino

In wenigen Tagen erscheint der Super Mario Film endlich als Blu-Ray und DVD. Schon jetzt könnt ihr ihn euch im Stream bei Prime anschauen.

Der Super Mario Bros. Film ist am 5. April in den deutschen Kinos gestartet und entwickelte sich in kürzester Zeit zu einem großen Erfolg und für viele schon jetzt zu einem echten Klassiker. Bei Prime Video könnt ihr den Film schon jetzt streamen, die Blu-Ray und DVD-Fassung erscheint in wenigen Tagen.

Der Super Mario Film jetzt auf Blu-Ray und im Stream

Mit Prime Video könnt ihr den Super Mario Film schon jetzt im Heimkino ansehen. Ihr müsst ihn dort allerdings aktuell noch kaufen. Eine Leih-Option gibt es bisher nicht und der Streifen ist auch nicht im Abo enthalten. Ihr habt die Wahl zwischen UHD, HD und SD und zahlt dafür 16,99€, 13,99€ und 11,99€.

Wenn ihr den Film auch abseits von Prime haben wollt und ihn eurer Sammlung hinzufügen möchtet, solltet ihr euch die Blu-Ray oder DVD-Version sichern. Diese erscheinen am 22. Juni. Wenn ihr jetzt vorbestellt, wird euch der Film zum Erscheinungstag geliefert. Auch hier gibt es drei Optionen:

Holt euch den Klempner jetzt ins Heimkino!

Alle drei Ausgaben kommen in der Power-Up-Edition. Diese bietet euch folgende Bonus-Inhalte:

Der Cast stellt sich vor

Level für Level: Das Making-of von “Der Super Mario Bros. Film”

Leitfaden zu “Der Super Mario Bros. Film”

“Peaches” Mitsing-Video

Auf moderne Weise führen, mit Anya Taylor-Joy

