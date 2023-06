Amazon Prime Day 2023: Die besten SSD-Angebote für PC & PS5 mit bis zu 4TB

Der Amazon Prime Day 2023 steht vor der Tür und wir erwarten erneut satte Rabatte auf M.2-, SATA- und portable SSDs für PC und PS5.

Der Amazon Prime Day ist neben dem Black Friday das wohl größte Schnäppchen-Event des Jahres und dadurch die perfekte Gelegenheit, Hardware für euren PC zu günstigen Preisen abzustauben. Aktuell stark gefragt: SSDs in verschiedenen Ausführungen. Wir geben euch einen Überblick.

Wann ist der Prime Day 2023?

Wie immer hält sich Amazon mit dieser Information ziemlich bedeckt. Ausgehend von den vergangenen Jahren würden wir aber auf einen Termin irgendwann im Juli tippen. Sobald das finale Datum bekannt ist, informieren wir euch natürlich darüber.

Die besten M.2-SSDs für PC & PS5

Ausreichend großer und vor allem schneller Speicher ist in der Gaming-Landschaft 2023 so wichtig wie noch nie. Microsofts SciFi-Monster Starfield setzt zur Berechnung seiner über 1000 Planeten eine SSD sogar voraus. Gleichzeitig sind die verbauten Speichermedien eines der wichtigsten Argumente für die Next-Gen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S.

Glücklicherweise ist das Angebot groß, die Preise gerade bei Angeboten oft wirklich moderat und der Einbau auch für absolute Anfänger problemlos zu bewerkstelligen. Der beliebteste Formfaktor ist dam M.2, der auch bei der PS5 zum Einsatz kommt. Wir stellen euch verschiedene Modelle vor, bei denen wir uns gute Preise am Prime Day vorstellen können.

Der Klassen-Primus: Samsung 980 Pro & 990 Pro

Die 900er-Serie von Samsung gehört zu den beliebtesten und schnellsten SSDs auf dem Markt. Die 980 Pro und die direkte Nachfolgerin 990 Pro gibt es mit und ohne Kühlkörper und mit bis zu 2TB Speicher.

Die Samsung 990 PRO ist eines der beliebtesten Modelle auf dem Markt!

Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis: Seagate FireCuda 530

Ähnlich schnell, aber etwas günstiger ist die Seagate FireCuda 530. Das Modell kommt in verschiedenen Größen bis hin zu 4TB und wird sowohl mit als auch ohne Heatsink angeboten.

Top-Alternative: WD Black SN850X

Die WD Black SN850X bietet ähnliche Specs wie die SSD von Seagate sowohl bei der Geschwindigkeit als auch bei den verschiedenen Größen. Im Zweifel lohnt es sich hier, einfach beide Preise zu vergleichen und die aktuell günstigere zu nehmen.

Bedenkt, dass beim Einbau einer SSD in die PS5 ein passendes Heatsink empfohlen wird, um eure Konsole vor Schäden durch Überhitzung zu schützen. Ein solcher Kühlkörper kann entweder direkt Teil des Pakets sein oder einzeln nachgerüstet werden. Viele Modelle findet ihr hier für unter 15€. Es kann sich also lohnen, eine günstige SSD ohne Kühlkörper zu kaufen und diesen dann separat zu bestellen. Hier findet ihr ein gutes Modell von be quiet!

SATA SSDs im Angebot

Wenn ihr auf der Suche nach einer SSD für eure SATA-Schnittstelle seid, werdet ihr ebenfalls eine Vielzahl von Modellen finden. Im Vergleich zu M.2-SSDs sind die SATA-Modelle langsamer, was an der älteren Schnittstelle liegt. Dafür gibt es in vielen Fällen deutlich größere Speicher und ihr könnt auch ältere Systeme aufrüsten. In die PS5 passen SATA-SSDs allerdings nicht. Hier verschiedene Modelle:

Portable SSDs: Eure Daten immer dabei

Zu guter Letzt sind da noch portable SSDs, die sich anbieten, wenn ihr eure Daten gerne mitnehmt und zum Beispiel öfter zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen oder Systemen wechselt. Diese funtkionieren ähnlich wie USB-Sticks, sind für gewöhnlich möglichst kompakt gebaut und mit einer schützenden Hülle versehen, damit eure Daten nicht so schnell verloren gehen. Diese Option bietet sich auch an, wenn ihr beispielsweise einen Backup für wichtige Fotos oder Unterlagen anlegen möchtet.

Alle Infos zur großen Schnäppchen-Sause findet ihr in unserem Prime Day-Hub. Darüber hinaus stellen wir euch jeden Tag in unserer Deal-Übersicht spannende Angebote und Aktionen aus den Bereichen Gaming, Hardware und Multimedia vor.