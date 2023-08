Perfekt für einen Outdoor-Ausflug: Kauft diese Powerbank für 49% weniger auf Amazon

Song of Nunu bringt einen Fan-Liebling aus League of Legends ins Spiel

Die Ladezeit ist unfassbar schnell. Beispielsweise lässt sich das iPhone 14 in 30 Minuten bis zu über 60% aufladen. Mithilfe von drei USB-Ports können mehrere Geräte gleichzeitig geladen werden. Somit können mehrere Leute davon profitieren. Übrigens, die Nintendo Switch lässt sich auch damit wunderbar aufladen. Also ist diese präventive Energiequelle auch für Gamer eine optimale Wahl, die unterwegs die Zeit nutzen wollen.

Insert

You are going to send email to