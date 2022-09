Ein erfolgreicher Shooter auf Steam bringt Twitch-Streamer shroud und iiTzTimmy als spielbare Helden — Warum die Fans nicht so begeistert sind

Das Intro-Cinematic von Wrath of the Lich King ist bis heute ein legendärer Kurzfilm, der WoW-Fans begeistert.

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vielleicht sollte die Ankündigung vom 31. August den Spielern daher die Wartezeit verkürzen und die Vorfreude aufrechterhalten. Denn die Entwickler kündigten via Twitter zwei neue spielbare Charaktere an und zeigten auch schon erste Bilder.

Das ist der aktuelle Stand bei Super People: Am 30. August ging die finale Beta von Super People zu Ende. Fans des Shooters müssen sich jetzt bis zum Early Access am 10. Oktober gedulden, ehe sie sich wieder ins Getümmel stürzen können.

Neuer Multiplayer-Shooter geht auf Steam schon in der Beta steil — Was ist Super People?

Super People ist noch gar nicht erschienen, kommt aber schon gut auf Steam an. Jetzt kündigte man die zwei beliebten Twitch-Streamer shroud und iiTzTimmy als spielbare Charaktere an, doch die Community macht sich Sorgen, dass hier die Prioritäten falsch gesteckt werden.

Insert

You are going to send email to