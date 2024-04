Steve Jobs sagte vor 14 Jahren, der Computer werde sicher sterben – Aber er lag ziemlich daneben

Off The Grid zeigt Gameplay in einer dystopischen Cyberpunk-Welt

Steve Jobs rettete Apple übrigens kurz vor der Pleite. Seine rettende Idee war ein neuer Vertriebsweg, der dem Unternehmen in kürzester Zeit direkt mehrere Millionen Dollar Umsatz beschert hat. Die gesamte Story lest ihr direkt auf MeinMMO:

In den letzten Jahren weichte Apple genau das Alleinstellungsmerkmal immer stärker auf: In den folgenden Jahren kamen dann noch Dinge wie Tastaturzubehör und Mäuse hinzu und das Tablet wirkte immer wieder wie ein multifunktionaler PC-Ersatz, ohne den PC wirklich ersetzen zu wollen. Mittlerweile wirkt das iPad für viele Fans und Zuschauer mit dem Magic Keyboard und einer Maus eher wie ein moderner Laptop.

Es veränderte sich aber auch das iPad von Generation zu Generation. Als Jobs das iPad im Jahr 2010 fulminant vorstellte, war das Gerät ein in sich geschlossenes System, das alles konnte. Und zwar ohne Zubehör wie Maus oder Tastatur. Das wurde in der Vision von Jobs damals nicht benötigt.

Tatsächlich verzeichnete das iPad in den folgenden Jahren deutlich sinkende Verkaufszahlen, was Apple nicht erwartet hatte. Denn anstatt 70 Millionen Geräten wurden am Ende „nur“ 14 Millionen verkauft.

Um seine Worte zu belegen, stellt er an dieser Stelle das iPad vor. Denn das war für Steve Jobs die Revolution, die den PC langfristig verdrängen sollte. Und er gab sich auf der Pressekonferenz selbstbewusst: „Unsere fortschrittlichste Technologie in einem magischen und revolutionären Produkt zu einem unglaublichen Preis.“

