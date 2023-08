Steam: Spieler behauptet, er habe mehr als 19.000 Stunden GTA V gespielt, doch niemand will ihm glauben

Ein Gamer erklärt, dass er GTA V auf Steam mehr als 19.000 Stunden gespielt haben will. Der Post ist umstritten, denn niemand will so recht glauben, dass er wirklich so viel gespielt hat.

Ein Nutzer veröffentlichte auf reddit seine Spielzeit von GTA V. Der Screenshot zeigt das Steam-Interface, wo man seine Spielzeit in Stunden erkennen kann. Hier kann man deutlich erkennen, dass er mehr als 19.000 Spielstunden in GTA V verbracht haben will.

Doch in der Community kommt das wenig gut an. Vielmehr fragen sich die Leute, wieso man so viel Zeit in einem Spiel verbringen könne.

Community zweifelt an Echtheit der Spielzeit

Unter dem Post wird stark über die Echtheit des Posts gestritten. Denn immerhin redet man hier über mehr als 2 Jahre Spielzeit. Denn wenn man die Zahl der Stunden in Tage umrechnet, kommt man auf etwa 791 Tage, also mehr als zwei Jahre. Derselbe Nutzer gibt an, dass er nie “AFK” gewesen sein soll.

Zweifel an der Spielzeit: Viele Personen aus der Community zweifeln an diesen Zahlen und glauben nicht, dass es mit rechten Dingen zugegangen sein kann:

Ein Nutzer witzelt, dass die meiste Zeit davon sicher aus den langen Ladezeiten des Spiels besteht.

Ein anderer erklärt, dass der Spieler seit Release von GTA 5 mindestens 6 Stunden am Tag gespielt haben soll.

Andere werfen ihm eine Sucht vor, um die er sich dringend kümmern müsse.

In einer Sache sind sich jedoch alle einig: Es gebe keinen Grund, auf so eine hohe Anzahl von Spielstunden stolz zu sein. Viele verstehen obendrein nicht, wie es möglich sein kann, dass man so viele Stunden in einem Spiel verbringt.

Viele Gamer zocken heute noch GTA: GTA 5 und GTA: Online gehören auch heute noch zu den beliebtesten Spielen auf Steam. Insbesondere Rollenspiel-Server haben große Beliebtheit erfahren. Das musste jetzt sogar Entwickler Rockstar feststellen und möchte jetzt selbst investieren:

