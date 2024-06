Gänsehaut garantiert: Dieses Horrorspiel kennen noch zu wenige – dabei ist es ein echtes Atmosphäremonster

Mit diesem Horrorspiel werdet ihr lernen, was Angst bedeutet. Überlebt das Abenteuer und schnappt es euch im MediaMarkt-Angebot.

Schaurige Spiele sind aufregend und machen einfach Spaß. Bei diesem Genre sind spannende Momente garantiert. Nicht umsonst schauen sich gern viele Gamer Let’s Plays von anderen berühmten Streamern wie Gronkh an, um diese Leute einfach leiden zu sehen. Versucht euch selbst an Alone in the Dark und übersteht jede noch so bedrohliche Gefahr.

Ihr wollt eher ein brutales Action-Adventure erleben und steht auf die nordische Mythologie? Dann gönnt euch God of War: Ragnarök im Angebot. Dieses Spiel weist ein brutales und spektakuläres Kampfsystem auf. Außerdem ist die Handlung spannend bis zum Schluss, kann ich selbst bestätigen.

Ein atmosphärisches Horrorspiel

Dieses Spiel ist eine Neuinterpretation des klassischen Survival-Horrorspiels. In diesem düsteren Abenteuer könnt ihr zwei Protagonisten steuern: Zum einen Edward Carnby oder Emily Hartwood. Als Emily Hartwood erfährt, dass ihr Onkel verschwunden ist, begibt sie sich gemeinsam mit dem Privatdetektiv Edward Carnby auf die Suche nach ihm.

Ihre Reise führt sie in das düstere Derceto Manor, ein Heim für geistig Erschöpfte, wo sie auf unheimliche Bewohner, mysteriöse Portale zu albtraumhaften Welten und gefährliche Monster treffen. Schließlich stoßen sie dort auf eine Verschwörung des aufkeimenden Bösen und seiner Anhänger. Seid bereit, euch in diesem düsteren und fesselnden Abenteuer zu verlieren.

Ein fantastisches und düsteres Horrorspiel

Nostalgiker werden bei dieser Neuauflage viele vertraute Elemente wiederentdecken. Dieses Spiel ist vor allem für diejenigen gedacht, die Horror und Abenteuer lieben. Taucht ein in eine Welt voller Rätsel, faszinierender Entdeckungen und herausfordernder Kämpfe.

Die Atmosphäre des amerikanischen Südens der 1920er-Jahre gepaart mit den klassischen Lovecraft-Horrorelementen wird euch vollkommen in den Bann ziehen und pure Spannung erleben lassen. Vielleicht gelingt es euch, bis zum Ende zu kommen und das Geheimnis zu lösen. Traut euch, eure Grenzen zu überschreiten und dem Unbekannten zu stellen.

