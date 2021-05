Andere Spekulationen gehen in die Richtung, dass der Xbox Game Pass auf Steam erscheinen soll. Das wird bereits seit einigen Wochen gemunkelt und könnte auf eine Kooperation zwischen Microsoft und Valve hinarbeiten. Dann würden aber wohl vor allem Xbox-Besitzer von einer möglichen Kooperation profitieren, während Sony-Fans in die Röhre schauen dürften.

Das vermuten die Spieler: In den Kommentaren unter dem Video wird fleißig diskutiert und spekuliert, was denn wohl der Fall sein könnte. Eine der gängigsten Theorien ist, dass Steam eine App für die Xbox (und eventuell PlayStation) anbieten könnte, um Spiele per Remote auch auf dem Fernseher zocken zu können.

Was wurde gesagt? Gabe Newell wurde gefragt, ob Steam sich auch auf die Konsolen ausbreitet oder ob es Pläne in diese Richtung gibt. Anstatt einfach zu verneinen oder das Thema beiseite zu schieben, antwortet Newell mit einem hoffnungsvollen Satz:

Wer spricht da? Das ist Gabe Newell, der Chef von Valve. Valve hat einige Spiele selbst entwickelt und gepublished (wie etwa Half-Life), ist aber vor allem für die Plattform Steam bekannt. Die bietet auf dem PC die größte digitale Vertriebsplattform von Spielen, integriert mit Foren, Community-Hubs, Mods, Freundeslisten und so ziemlich allem, was ein PC-Gamer begehrt.

Steam ist für viele PC-Spieler die wohl beste Software- und Gaming-Plattform, die sie sich vorstellen können. Kein Wunder, dass Konsolenspieler da ein bisschen neidisch sind. Doch jetzt gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass Valve und Steam sich auch mehr auf die Konsolen konzentrieren. Das zumindest deutete der Valve-Chef das in einem Interview an.

Könnten Besitzer einer PS5 und Xbox Series X bald in den Genuss von Steam kommen? Zumindest deutet der Chef von Steam etwas an, das Hoffnung macht.

