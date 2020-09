Uncharted Waters Origin ist ein kommendes neues MMORPG aus Japan. Das Spiel ist der neueste Teil der Uncharted-Waters-Reihe und bietet euch massenweise Schiffe, Hafenstädte und Zugang zu allen Weltmeeren. Das Spiel wird 2021 auf Steam sowie Android und iOS-Geräten erscheinen.

Was ist Uncharted Waters Origin? Dieses neue MMORPG ist der modernste Titel aus der Reihe „Uncharted Waters“. Diese Spieleserie aus Japan vom Entwickler LINE Games und Motif, ist schon seit vielen Jahren aktiv. Der letzte erschienene Teil ist das immer noch laufende MMORPG Uncharted Waters Online aus dem Jahre 2004.

Features, Inhalte und Release von Uncharted Waters Origin

Das sind die Inhalte von Uncharted Waters Origin: In Uncharted Waters Origin segelt ihr als Seefahrer und Pirat um die Welt. Das Spiel findet in unserer Zeit statt und hat das große Zeitalter der Seefahrt zum Thema. Der Stil entspricht also ungefähr dem 17. und 18. Jahrhundert.

Highlights des Spiels sind die frei befahrbaren Weltmeere. Ihr könnt vom Südmeer bis in den hohen Norden Norwegens segeln. Dabei könnt ihr über 200 Hafenstädte aufsuchen, um die 1.000 NPCs treffen und über 4.000 Entdeckungen vornehmen. Es sollte also einiges zu tun geben.

Wann erscheint Uncharted Waters Origin? Uncharted Waters Origin soll im Jahre 2020 erscheinen. Das Spiel wird als kostenloses Free2Play-Spiel auf den Markt kommen. Die Android-Version wird noch im Q4 2020 als Beta starten.

Auf hoher See geht es ziemlich wild zu.

Für welche Plattformen erscheint Uncharted Waters Origin? Uncharted Waters Origin kommt für die Plattformen Windows, iOS und Android. Die PC-Version erscheint via Steam.

Mit Uncharted Waters Origin bekommt ihr bald ein neues Piraten- und Seefahrt-MMORPG. Wer also neben Sea of Thieves noch ein MMO mit Schiffen und Meeren sucht, der sollte hier mal reinschauen. Wer bis zum Launch von Uncharted Waters Origin weitere MMO-Spiele mit Schiffen spielen will, sollte sich unsere Liste dazu ansehen.