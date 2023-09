Starfield: Entdeckerin fliegt 7 Stunden bis zum Pluto – Kommt tatsächlich an, aber findet nur Grafikfehler

Starfield ist ein großes RPG, aber kein Action-Feuerwerk. Ein bisschen Geduld ist also durchaus angebracht. Nicht ganz so viel, wie die Streamerin charalanahzard beim Flug nach Pluto bewiesen hat, aber schon ein wenig: Wer den lahmen Anfang von Starfield übersteht, wird das Spiel feiern .

Brite prangert Bethesda wegen eines winzigen Details in Starfield an: Geht damit viral

Es dauerte beinahe 7 Stunden und 30 Minuten, bis das Schiff in unmittelbarer Reichweite des Planeten war. Das Schiff der Streamerin war plötzlich von Wolken umgeben – es gab also eine Art Atmosphäre. Kann man auch landen? Hier der Clip von dem Moment, als sie die Oberfläche erreichte:

Die Streamerin wollte wissen, was passiert, wenn man geduldig genug ist und die etwas mehr als 2.000 Kilometer vom Schnellreise-Punkt bis zum Planet fliegt. Also setzte sie einen Kurs, stellte sich einige Wecker für regelmäßige Kurs-Korrekturen und ging schlafen.

Die Umsetzung der Weltraum-Mechaniken ist einer der größten Kritikpunkte an Starfield . Es wird bemängelt, dass jeder Raumschiff-Flug mit einer kurzen Cutscene zusammenhängt. Doch zumindest die einzelnen Himmelskörper in einem Sonnensystem lassen sich erreichen. Man will das aber nicht.

