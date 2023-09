Starfield: Vorsicht, AMD warnt vor falschen Giveaways und Betrügereien mit ihrer Hardware zum Sci-Fi-Spiel

Auf Twitter hat ein AMD-Manager vor gefälschten Aktionen gewarnt, die angeblich Hardware im Starfield-Design verschenken. Unautorisierte Firmen werben mit einer Verlosung des Bundles aus Grafikkarte und Prozessor. Dadurch sammeln diese fragwürdigen Anbieter eure persönlichen Daten ein.

Das neue Rollenspiel von Bethesda ist in aller Munde. Seit dem 01.09.2023 lässt sich Starfield im Early Access spielen und auch die Werbemaschinerie dafür läuft auch Hochtouren.

Neben Streamern und Spiele-Magazinen sorgen auch Bethesda und AMD als technischer Partner selbst für große Aufmerksamkeit zu Starfield. Auf der diesjährigen Quakecon Anfang August wurde ein exklusives Bundle aus Ryzen 7 7800X3D-Prozessor und Radeon 7900 XTX-Grafikkarte im Starfield-Look präsentiert. Vor allem die Grafikkarte wäre in einem Gehäuse mit Glas-Seitenwand ein echter Blickfang.

Wie kommt man an das schicke Set? Dieses auf 500 Einheiten limitierte Komponenten-Bundle entstand in Kooperation zwischen den beiden Firmen und ist nicht im freien Handel verfügbar. Um an eins dieser begehrten Pakete zu gelangen, haben interessierte Fans die Möglichkeit, an verschiedenen Werbeaktionen teilzunehmen.

Unseriöse Giveaways haben nur einen Preis – Eure Daten

Bethesda und AMD sowie autorisierte Partner veranstalten Giveaways und Werbeaktionen rund um Starfield. Sie verlosen die exklusive Hardware darüber an glückliche Gewinner.

Was ist das Problem? Personen mit betrügerischer Absicht machen sich dies allerdings zunutze und springen mit auf den Hypetrain um das Weltraum-Rollenspiel. Interessierte Gamer können durch Eingabe ihrer Daten in Online-Formularen oder auf Twitter, Instagramm und Co teilnehmen.

Vor solchen Machenschaften hat nun der AMD-Manager Bill Murphy auf Twitter gewarnt. Seinen Beitrag hat er direkt unter die Werbung des unseriösen Veranstalters „Indie Kings“ gepostet:

Hallo Leute, seid vorsichtig bei gefälschten Werbegeschenken für die benutzerdefinierte #Starfield GPU. Nur als Hinweis: Wir glauben derzeit nicht, dass es sich um einen Partner von AMD oder Bethesda handelt. Bitte seid vorsichtig.

Bei großer Verlockung wird man unvorsichtig

Murphy appelliert dabei an den gesunden Menschenverstand. Potenzielle Teilnehmer sollten darauf achten, ob ein Anbieter wirklich etwas verschenken oder nur eure Daten abgreifen will. Da „Inide Kings“ kein AMD- und Bethesda-Partner sei, stellt er die Echtheit der Aktion infrage.

Worauf ist bei der Teilnahme zu achten? Man sollte für Gewinnspiele dieser Art besser auf die offiziellen und vertrauenswürdigen Social-Media-Kanäle von AMD, Bethesda und deren Partnern setzen. Dort müsst ihr bei einer Teilnahme zwar ebenfalls eure Daten eingeben. Aber hier ist die Verwendung eurer Informationen durch die Anbieter der Aktionen klarer definiert.

Auch bei der Möglichkeit, das Objekt eurer Begierde zu ersteigern, solltet ihr lieber zweimal hinschauen und die Absichten des Verkäufers hinterfragen:

