Fans von Star Wars sollten bei diesem Angebot für PS5 zuschlagen: „Eine der besten Star Wars-Geschichten, die ich erleben durfte“

Aktuell ist Star Wars Jedi: Survivor im Playstation-Store im Angebot. Warum ihr zuschlagen solltet und warum sich der zweite Teil der Geschichte rund um den jungen Jedi Cal Kestis für euch lohnt, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Was ist das für ein Angebot? Das Angebot bezieht sich auf die Standard-Edition des Spiels im offiziellen PS-Store. Dort bekommt ihr die Edition aktuell für 51,99 € statt für die vollen 79,99 €. So könnt ihr also noch bis zum 26. Oktober 2023 00:59 MESZ ganze 35 % auf das Spiel sparen.

Die Standard-Edition beinhaltet das Spiel ohne weitere Inhalte. Warum ihr bei dem Angebot trotzdem zuschlagen solltet, wenn ihr das Spiel nicht bereits besitzt, erfahrt ihr hier.

Hier gelangt ihr zu dem Angebot im offiziellen PS-Store

Worum geht es in Jedi: Survivor? Star Wars Jedi: Survivor spielt fünf Jahre nach den Ereignissen in dem Vorgänger Fallen Order. In dem Third-Person-Abenteuer reist ihr als Cal Kestis, einem der letzten überlebenden Jedi-Ritter, durch die Galaxis, die immer weiter in der Dunkelheit versinkt.

Auf der Flucht vor dem Imperium muss Cal sich vielen Gefahren stellen und dabei entscheiden, wie weit er geht, um sich selbst, seine Crew und das gesamte Vermächtnis des Jedi-Ordens zu schützen.

Warum ihr zuschlagen solltet: Ohne euch zu viel von der Story zu verraten, sprechen die Kommentare unter dem Story-Trailer (via YouTube) für sich und sollten jeden überzeugen, das Spiel zu zocken:

suhilsuresh2497 schreibt: Nachdem ich die Story beendet habe, kann ich fröhlich sagen, dass dies eine der besten Star Wars-Geschichten war, die ich je erleben durfte.

jackrobins8756 schreibt: Ich liebe es, wie man die Veränderung der Charaktere seit Fallen Order sehen kann .

. willschrueder9107 schreibt: Dieses Spiel hat mich emotional gebrochen. Ich weine nach Tagen immer noch. […] Das war vermutlich das beste Star Wars seitdem George Lucas die Kontrolle hatte. […] Ein MUSS für alle, die irgendwie an Star Wars interessiert sind […] Mir tun die PC-Spieler leid, die das Spiel nicht erleben können wie es gewollt ist, denn wenn es funktioniert, ist es eine 10 von 10

Letzteres bezieht sich auf die Kritiken, die das Spiel nach seinem Release vor allem für seine PC-Version bekommen hat. Also auch, wenn man dem Spiel auf der PS5 eine zweite Chance geben möchte, könnte sich dieses Angebot aktuell lohnen.

Doch auch über die PC-Version gibt es verschiedene Meinungen:

Steam: Fachleute nennen Star Wars: Jedi Survivor den schlechtesten AAA-Port 2023 für PC – DrDisrespect sagt: Alles Quatsch