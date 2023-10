Seht, welche Länder der Erde sich in einem Spiel zu Star Wars fürs Imperium entschieden

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Zudem ist die Statistik schon einige Jahre alt: Gut möglich, dass sich gerade in Osteuropa angesichts der Ereignisse in den letzten Jahren einiges verschoben hat.

Es ist die Frage, ob die Verbreitung von Smartphones, Mobile-Games und die Liebe für Star Wars weltweit gleichmäßig so verteilt waren, dass selbst in den eher entlegenen Ecken der Welt sich noch genügend Leute für ein Spiel anmelden, dass dort vernünftige Statistiken erhoben werden können.

Bei einigen Ländern könnten auch schlicht so wenige Leute teilgenommen haben, dass das Ergebnis stark verzerrt ist: Sonst wären die 80 % Imperium in der Zentralafrikanischen Republik wohl kaum zu erklären.

Wo steht Deutschland? In Deutschland war die Verteilung zum Zeitpunkt der Umfrage recht ausgeglichen: 53,7 % entschieden sich fürs Imperium. In Österreich spielten 55,3 % auf der Seite von Darth Vader.

Was fällt bei der Karte auf ? Wir sehen in der Karte eine relativ klare Spaltung zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden:

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Star Wars: Knights of the Old Republic – Der Trailer zum Remake auf PS5

Ein Spiel zu Star Wars hat einmal ausgewertet, wie sich die Spieler der verschiedenen Länder entscheiden: Spielen sie fürs Imperium oder für die Rebellion? Bei der Auswertung der Statistik in Form einer Weltkarte erkennt man eine klare Trennung zwischen den nördlichen und südlichen Ländern. Die weltweit großen Ausreißer in die eine oder andere Richtung sind Russland und Peru.

Insert

You are going to send email to