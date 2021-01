Spieler will Abo auf Lebenszeit in MMORPG zurückgeben, wird gebannt

Nach Problemen mit seinem Abo auf Lebenszeit wollte ein Spieler des MMORPGs Star Trek Online (PC, PS4/PS5, Xbox One und Xbox Series X/S) eine Rückerstattung haben. Diese wurde ihm auch gewährt, allerdings in Kombination mit einer Account-Sperre.

Was war das Problem mit dem Abo? Star Trek Online zählt auf MeinMMO zu den besten Free2Play-Spielen. Doch der reddit-user Matt Poly hatte ein Problem mit dem Titel. Er erklärte, dass er ein Abo auf Lebenszeit des MMORPGs Star Trek Online (STO) besaß. Doch es gab Probleme mit den zusätzlichen Bank-Slots. Diese funktionierten nicht korrekt, sollten aber Teil des Abos sein.

Also setzte er sich mit dem Kundenservice von STO in Verbindung. Doch dort hieß es, dass man nichts für ihn tun könne, alle Vorteile des Abos wären aktiv. Matt Poly schickte dann Screenshots des Problems mit, erhielt aber dieselbe Antwort. Mit dem dritten Support-Ticket erklärte er dann, dass man sein Problem lösen solle oder er würde eine Rückerstattung seines Abos auf Lebenszeit anfordern.

Die Antwort darauf fiel etwas anders aus. Laut Matt Poly erklärte ihm der Support, dass Versuche seinerseits, sein Geld zurückzubekommen, ernsthafte Auswirkungen auf seinen Account hätten.

STO-Spieler verliert seinen Account

Wie ging der Spieler weiter vor? Matt Poly setzte sich mit einem Anwalt in Verbindung und schickte nach der Beratung einen formellen Brief an die Cryptic Studios. In diesem forderte er das Unternehmen auf, ihm entweder eine Rückerstattung seines Abos auf Lebenszeit zu gewähren oder sich mit ihm innerhalb von sieben Tagen in Verbindung zu setzen. Sollte nichts passieren, würde er rechtliche Schritte einleiten.

Wie reagierte das Entwicklerstudio? Seiner Bitte wurde entsprochen. Matt Poly erhielt eine Rückerstattung seines Abos – aber auch noch mehr:

Nach weiterer Prüfung haben wir eine Rückerstattung für Ihr Konto gewährt. Das Konto wird jedoch gesperrt sein. Das Geld sollte in 5-7 Werktagen sichtbar sein. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne erneut kontaktieren. Vielen Dank fürs Spielen. Mit freundlichen Grüßen,

GM DragonAsh, Senior Game Master

Was meint der Spieler zur Situation? Matt Poly bekam nach der Sperre seines Accounts viel Unterstützung von der Community und es wurde ihm geraten, sich an den Community Manager Ambassador Kael zu wenden, der immer ein offenes Ohr für die Probleme der STO-Spieler hat.

Zwar meinte Matt, dass er das schon getan hat, zeigt sich aber auch extrem enttäuscht und deprimiert über die gesamte Situation:

Zu diesem Zeitpunkt ist mein Konto immer unwichtiger geworden, weil der Gedanke, ein so schlechtes und unvorhersehbares Supportsystem zu haben, immer wieder auftaucht. Dies würde immer in meinem Hinterkopf bleiben. Ich würde es sogar vorziehen, ein brandneues, kostenloses Konto zu eröffnen.



Ironischerweise bin ich mir sicher, dass alle Belohnungen ohne Probleme vorhanden wären, hätte ich für einen neuen Account ein Abo auf Lebenszeit abgeschlossen. Die andere Seite davon ist die Liebe zu Trek, unabhängig von Entwicklern, Publishern und so weiter. Das tut echt weh. Matt Poly

Ob sich noch an der Situation etwas ändert, jetzt, da sich der Spieler an die Öffentlichkeit gewandt hat, werden wir noch sehen.

