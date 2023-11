Star Citizen stellt überarbeitete Engine im Trailer vor, begeistert die Fans, sorgt auch für Ärger: „Teuerste Tech-Demo der Welt“

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Was sagt die Community zum überarbeiteten Trailer? Die meisten Stimmen sind überwiegend positiv. Fans loben die Weiterentwicklung der Engine. Sie freuen sich schon darauf, in naher Zukunft alle gezeigten Effekte und das neue Sonnensystem Pyro live im Spiel erleben zu können.

Was ist das für ein Video zu Star Citizen? Entwickler CIG hat einen aktualisierten Trailer zur eigenen im Spiel genutzten StarEngine veröffentlicht. In dem über 20 Minuten langen Video erleben wir eine nahtlose Reise über mehrere Planeten, Weltraum-Stationen und den Wechsel zwischen zwei Sonnensystemen. Die Aufnahme kommt dabei ohne Schnitte und Ladescreens aus.

Star Citizen: StarEngine-Trailer – The Future of Gaming

Star Citizen, das ambitionierte Weltraum-MMO von Chris Roberts, befindet sich seit vielen Jahren in Entwicklung. Dabei hat es bereits mehrere hundert Millionen Dollar an Entwicklungskosten verschlungen. Fans und Kritiker stehen sich mit ihren Meinungen zu dem Spiel meist kontrovers gegenüber.

