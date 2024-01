Schauspieler verrät: Spin-off zu The Last of Us könnte eine der emotionalsten Folgen der Serie aufgreifen

Nick Offerman, der in der HBO-Serie „The Last of Us“ die Figur Bill spielte, verriet, dass es Pläne für ein Spin-off zur bekannten Videospieladaption gäbe und diese auch schon gepitcht wurden.

Wie der Schauspieler Nick Offermann gegenüber Comic Book erzählte, gäbe es bereits konkrete Ideen für ein Sequel zu Hit-Serie The Last of Us, die auch schon an die Showrunner herangetragen wurden.

Das Spin-off könnte die Geschichte zweier Figuren genauer beleuchten, die wir bereits in einer emotionalen Folge der Serie kennenlernten:

Bill und Frank, deren berührende Liebesgeschichte in Folge 3 die Herzen vieler Fans zum Schmelzen brachte.

Hier seht ihr einen Trailer zur Serienadaption von The Last of Us:

„An Ideen mangelt es uns nicht“

Nick Offermann gab preis, dass es Ideen zu einer Miniserie rund um die Charaktere Bill (Nick Offerman) und Frank (Murray Bartlett) gäbe.

Diese soll noch vor den Ereignissen von The Last of Us spielen. Das Prequel würde damit die Anfänge der Zombie-Epidemie näher beleuchten und mehr über das Leben der beiden Charaktere noch vor ihrem ersten Treffen erzählen.

Nick Offermann scherzte daraufhin, dass das Spin-off von ihm aus auch ein Musical werden könnte, wenn die beiden Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann es gerne so hätten.

Er meinte weiter, dass es nun in den Händen der Produzenten läge, zu entscheiden, wie mit dem Projekt weiter verfahren werde:

„An Ideen mangelt es uns nicht. Wir werden einfach sehen, was Craig [Mazin] und Neil [Druckmann] sich einfallen lassen.“ (Quelle: Comic Book)

Mehr zu Folge 3 von The Last of Us könnt ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot nachlesen: The Last of Us liefert die fast perfekte Folge ab – nur eine Sache stört mich

Wann und ob das Prequel tatsächlich kommt, ist bisher noch ungewiss. Sollte es aber tatsächlich grünes Licht für die Serie geben, wäre Offerman auf jeden Fall interessiert, noch einmal in die Rolle von Bill zu schlüpfen. Sicher ist aber bereits eine 2. Staffel von The Last of Us, in der die Figur Abby ihren ersten Auftritt haben wird: Die Abby-Darstellerin für die „The Last of Us“-Serie steht fest und ich mache mir jetzt schon Sorgen um sie