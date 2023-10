Spieler gehörte zu den besten 150 in seinem MMORPG – Wird von „Freund“ getrollt, verliert hunderte Level

Der polnische Spieler Kalm Uhacz war mit Level 1.746 in Tibia Online der beste Spieler auf dem Server Damora und gehörte zu Top 150 insgesamt im MMORPG. Doch plötzlich starb sein Charakter im Sekundentakt. Einige Tage später erklärte der Spieler, dass er dem falschen Online-Freund vertraut habe.

Was ist mit dem Charakter passiert? Am 29. September um 3:40 Uhr befand sich der beste Charakter von Kalm Uhacz noch auf Level 1.746. Doch dann geschah es. Immer wieder starb er durch Feuerschaden und das gleich mehrfach pro Minute.

Mit jedem Tod verlor der Charakter an Erfahrungspunkten und damit auch an Leveln. Nach dem ersten Tod fiel er bereits auf Stufe 1.743, danach auf 1.731 und so weiter. Um 4:30 Uhr, also rund eine Stunde später, befand er sich nur noch auf Stufe 803. Damit schafft man es nicht mal in die Top 1.000.

Anfangs gingen viele von einem Hack aus, doch es lief etwas anders ab.

Wie kam es zu der Sabotage? Der polnische Spieler erklärte, dass er einer Person vertraut habe, die einen guten Ruf hatte und mit der er lange zusammengespielt hat. Dieser habe er dann seine Accountdaten anvertraut, welche die Person nutzte, um den Charakter wiederholt den Feuertod sterben zu lassen.

Es ist für mich nicht nur eine Enttäuschung, weil ich viel Geld verloren habe, sondern auch eine Enttäuschung, dass ich einer solchen Person vertraut habe. […]. Wir haben so lange zusammen gespielt, und es stellte sich heraus, dass er jemand völlig anderes war, als er vorgab zu sein. Deshalb wollte ich andere davor warnen, um nicht in meine unangenehme Situation zu geraten.

Kalm Uhacz hatte jedoch Glück im Unglück, denn er bemerkte das Problem rechtzeitig, konnte sich seinen Account zurückholen und sogar noch einen Großteil der Level retten – allerdings nur, weil er Echtgeld investierte.

10 Euro und eine gute Reaktionszeit retten den Charakter

Wie konnte er den Charakter retten? Tibia bietet eine „Death Redemption“ an. Diese kostet umgerechnet 10 Euro und sorgt dafür, dass ihr etwa 56 % der Erfahrungspunkte zurückbekommt, die ihr innerhalb der letzten 24 Stunden verloren habt.

Wäre er also erst am nächsten Tag darauf aufmerksam geworden, hätte er einen Charakter von der Stufe 803 an hochspielen müssen. Dank seiner schnellen Reaktion befindet er sich nun auf Level 1.638.

Das reicht noch immer für die Top 300 weltweit, ist aber dennoch ein herber Rückschlag.

Was ist das Max-Level? In Tibia Online gibt es kein maximales Level. Erst im Februar haben wir darüber berichtet, dass der erste Spieler überhaupt Level 2.000 erreicht hat.

Inzwischen haben die höchsten Charaktere Level 2.433 und 2.424 erreicht. Dafür benötigt man übrigens insgesamt 239 Milliarden Erfahrungspunkte. Der Charakter von Kalm Uhacz hat nach der Attacke „nur“ 73 Milliarden EP.

Tibia selbst ist übrigens ein deutsches MMORPG, das riesige Erfolge feiert – wenn auch nicht in der eigenen Heimat. Gerade in Brasilien und Osteuropa ist es jedoch sehr beliebt und sorgt dafür, dass es dem dazugehörigen Studio CipSoft richtig gut geht:

Deutsches MMORPG läuft so gut, dass ein Studio in Regensburg allen Angestellten 9 Monate Gehalt als Bonus zahlt