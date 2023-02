Spieler verschwenden wertvolle Items in Diablo 2, weil Blizzard ein Tipp-Fehler unterlief – „Das darf nicht passieren“

Ein neues Runenwort sorgt in Diablo 2 Resurrected für miese Stimmung. Blizzard ist bei den letzten Patchnotes ein kleiner Fehler unterlaufen, doch der hat weitreichende Konsequenzen – viele Spieler haben ihre wertvollen Runen verschwendet.

Was sind Runenwörter? Runenwörter gehören zu den mächtigsten Gegenständen in Diablo 2. Um ein Runenwort zu erschaffen, müssen Spieler Runen in der richtigen Reihenfolge in einen Gegenstand einbringen. Nur die richtige Kombination resultiert in einem Runenwort. Macht ihr dabei einen Fehler, erhaltet ihr lediglich die Boni der einzelnen Runen. Starke Zusatzeffekte gehen aber verloren.

Das ist besonders ärgerlich, denn starke Runen sind sehr selten. Grundsätzlich gilt: je mächtiger die einzelne Rune, desto seltener ist sie in der Spielwelt aufzufinden. Macht ihr bei der Herstellung eines Runenworts einen Fehler, verpasst ihr mächtige Boni und müsst im schlimmsten Fall lange grinden, bis ihr die entsprechenden Runen erneut findet.

Die Entwickler fügen Diablo 2 Resurrected regelmäßig neue Runenwörter hinzu, um mit einer neuen Season für Abwechslung und neue Herausforderungen zu sorgen. Doch dabei kam es jetzt zu einem folgenschweren Fehler.

Neues Runenwort steht falsch in den Patchnotes – Das sorgt für Ärger im Spiel

Um welches Runenwort geht es? Mit Season 3 sollte ein neues Runenwort für Assassinen zu Diablo 2 kommen. Wie üblich, wurde der neue Gegenstand dem PTR hinzugefügt. Die Spieler sollten den neuen Gegenstand auf dem Testserver auf Herz und Nieren prüfen. Das Item kam gut an, allerdings kritisierten die Spieler eine bestimmte Schadenskomponente, die von einer Rune stammt.

Um das “Mosaik Runenwort” auf dem PTR herzustellen, brauchte es die Runen in der Kombination Mal+Gul+Thul. Die Thul-Rune fügt Gegenständen einen Effekt hinzu, der Frostschaden verursacht.

Die Tester waren damit aber unzufrieden und verlangten nach einer Änderung. Das sahen die Entwickler ein und änderten die Kombination. Das Runenwort setzt sich jetzt aus der Kombination Mal+Gul+Amn zusammen. Anstelle von Frostschaden gibt es jetzt Lebensdiebstahl, so wie es sich die Tester wünschten.

Wie kam es zum Fehler? Die Änderungen am “Mosaik Runenwort” wurden zunächst korrekt in den Patchnotes wiedergegeben. Offenbar wurde der Text der Patchnotes dann aber revidiert und die Zusammensetzung des neuen Runenworts falsch dargestellt.

Anstelle der korrekten Runenkombination Mal+Gul+Amn stand die alte Kombination aus Mal+Gul+Thul in den Patchnotes. Spieler, die versuchten das “Mosaik Runenwort” entsprechend der fehlerhaften Patchnotes herzustellen, haben ihre seltenen Runen leider verschwendet. Denn wenn Runen erst einmal gesockelt sind, gibt es keine Möglichkeit sie wiederzubekommen.

Obwohl es sich bei dem aktuellen Fall um einen Fehler von Blizzard handelt, ist unklar, ob Spieler ihre falsch gesockelten Runen zurückerstattet bekommen. Mittlerweile wurde der Fehler zwar behoben, viele Spieler dürften sich aber dennoch getäuscht fühlen.

