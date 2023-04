Spieler gewinnt 40 Jahre Xbox Game Pass – „Natürlich habe ich das Angebot abgelehnt“

Wir haben euch in einem kurzen Video einige Fakten aus früheren Zeiten von League of Legends zusammengefasst.

In seinem Post auf Reddit sagt er, dass er durch die Inanspruchnahme des Preises einen zusätzlichen zu versteuernden Betrag in Höhe von 7.300 US-Dollar für das Jahr 2023 hätte. Die Summe sei der Gegenwert des Preises, den 40 Jahre andauerndes “Xbox Game Pass”-Abo kosten würde.

Was ist das für ein Gewinn? Der Reddit-Nutzer “Elvite” berichtet in einem Post dem sozialen Netzwerk, dass er bei einem Gewinnspiel der Microsoft Rewards eine lebenslange Mitgliedschaft für den Xbox Game Pass gewonnen und den Preis abgelehnt habe (via reddit ).

Insert

You are going to send email to