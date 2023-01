Overwatch 2 ist so geizig mit seiner Ingame-Währung, dass Spieler ihre Suchmaschine für mehr Coins wechseln

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Spielt ihr auch WoW, dann gibt es da einen ähnlichen Kniff: Overwatch 2: In WoW könnt ihr euch schneller Overwatch-Skins verdienen, als in Overwatch

Übrigens lassen sich auch Riot Points über das System erspielen für League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra und Valorant.

Wenn man bereit ist, sich ungefähr 5 Minuten am Tag mit Microsoft Rewards zu beschäftigen und seine Suchmaschine zu wechseln, dann sammelt man nebenbei eine ordentliche Menge an Overwatch-Coins, ohne auch nur eine wöchentliche Aufgabe im Spiel erledigen zu müssen.

Es gibt sogar Möglichkeiten, beim Zocken über die Xbox-App an weitere Punkte zu gelangen. In Deutschland geht das jedoch nur Mobile und mit einer Xbox-Konsole – nicht über den PC.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So gibt es etwa Punkte für Suchanfragen mit der Microsoft-Suchmaschine „Bing“, quasi das hauseigene Google des Unternehmens. 3 Punkte bekommt ihr für eine Suchanfrage bei maximal 10 Suchen am Tag.

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Das blieb 6 Jahre lang so. Und obwohl Loot-Boxen auch heute noch einen zweifelhaften Ruf besitzen, würde sich wohl so manch ein Spieler freuen, wenn das alte Overwatch-System wieder zurückkommen würde .

Insert

You are going to send email to