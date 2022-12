Die kleine Cousine zeigt Call of Duty, wie man es richtig macht – Overwatch 2 erklärt sein Matchmaking

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Bei Call of Duty bleibt nur, Analysen von Experten zu sichten, die eigene Statistiken über das Matchmaking führen. Hier gilt demnach die Richtlinie: Das Matchmaking soll euch so lange wie möglich im Spiel halten.

Overwatch 2 legt die Karten auf den Tisch, war aber schon immer offener mit seinen Matchmaking-Systemen als Call of Duty. Viele Spieler des CoD-Franchise würden sich allerdings so einen Blog auch für Warzone oder CoD MW2 wünschen.

Der 3. Punkt erklärt das Matchmaking-Chaos, das es oft nach dem Start neuer Seasons oder der Einführung neuer Helden gab. Lasst ihr euch lange nicht in Overwatch blicken, sinkt euer MMR. Es starten also viele Spieler, die eigentlich von einem anderen MMR kommen.

Es ist aber wichtig, wie die MMRs eurer Gegner aussehen. Im theoretischen Fall, dass alle 10 Spieler das gleiche MMR haben, dann ändert sich an allen Ratings nichts. Ihr müsst also gegen bessere Gegner spielen, um das MMR zu erhöhen.

Die Entwickler stellen klar: In Overwatch basiert das Matchmaking einzig und allein auf eurem MMR. Es ist im Ranked-Modus egal, in welcher Division ihr spielt – das Matchmaking basiert nur auf dem MMR. Die Auf- und Abstiege im Ranked haben wieder andere Regeln .

Der Begriff „SBMM“ – Skill-basiertes Matchmaking – ist dabei zu einer Art Kampfbegriff in der Community geworden. Die Unsicherheit rund um dieses System geht so weit, dass Spieler sogar vermuten, es gebe Skill-basierten Schaden. Heißt: Wer zu gut ist, der verursacht weniger Schaden.

Activision Blizzard vereint die Marken Call of Duty und Overwatch unter einem Dach, könnten aber in manchen Belangen kaum unterschiedlicher sein. Das gilt etwa beim Thema Matchmaking – CoD schweigt seit Jahren, Overwatch 2 gibt aktuell tiefe Einblicke.

