Die Hardware eines Spielers schmilzt, weil der seinen Gaming-PC 60 Minuten lang völlig alleine ließ

Aber auch eine Luftkühlung müsst ihr auf eurem Mainboard mit einem “Power Connector” verbinden. In der Regel befindet sich der Steckerplatz in der Nähe des Prozessors. Ansonsten bewegt sich der Kühler nicht und kühlt auch eure CPU nicht. Die Sauerei mit dem Wasser wäre mit einer Luftkühlung jedoch nicht geschehen.

Was ist der Vorteil einer Luftkühlung? Eine Luftkühlung ist in der Regel weniger aufwändig und pflegeleichter. Und eine Luftkühlung ist bei den meisten Computern auch mehr als ausreichend. AiO-Wasserkühlungen sind in der Regel aufwändiger als Luftkühlungen zu verbauen, kühlen dafür aber auch besser als ihre „Kollegen“ und sehen in der Regel “cooler” aus.

