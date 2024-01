Spieler findet beschädigte PS5 im Schnee – Sein Kumpel will jetzt herausfinden, wer seine arme Konsole aus dem Fenster geworfen hat

Ein Nutzer findet eine PS5 im Schnee und reicht diese an einen Kumpel weiter. Dieser ist technisch versiert genug und bringt die Konsole wieder ans Laufen. Und ist überrascht, dass er hier ein Konto vorfindet.

Ein Spieler postete mehrere Bilder von einer völlig demolierten PS5. Die Außenhülle fehlt, der Lüfter ist aus seiner Befestigung gerissen und auch sonst ist die Konsole ziemlich verbeult. Diese Konsole hatte ihm wohl ein Freund vorbeigebracht, da er mit dem kaputten Ding nichts anzufangen wusste.

Der technisch versierte Spieler begann jedoch, die Konsole wieder auf Vordermann zu bringen: Er reinigte und trocknete die Bauteile und reparierte die Verbindungen. Schließlich startete die Konsole wieder. In einem Post auf reddit fragte er nun, wem diese PS5 gehöre:

Ich schaffte, dass die startete. Falls Du in STL (St. Louis) lebst und (vermutlich) Deine Freundin oder Ehefrau Deine PS5 aus dem Fenster geworfen hat: Ich habe sie hier und es ist Deine. Ich bin nicht sicher, aber die Garantie könnte abgelaufen sein. Schick mir eine Nachricht, damit ich Dein PSN [A. d Redaktion: Account der PlayStation] verifizieren kann.

Was ist mit der PS5 passiert? Das weiß niemand so genau. Einige mutmaßen, dass es die Ehefrau des Besitzers gewesen sein muss, andere spekulieren, dass der Spieler ein wichtiges Match verloren habe und deswegen die arme Konsole im Schnee landen musste.

Viele Nutzer geben ihm auch Hinweise, wie er den Nutzer finden könne: Wenn dieser etwa noch in der PS5 eingeloggt ist, könnte er ihm direkt auf seinen PSN-Account eine Nachricht schicken und auf diese Weise den Besitzer wiederfinden. So könne er auch herausfinden, ob die ganze Aktion Absicht oder nur ein dummes Versehen gewesen ist.

Community zeigt sich fassungslos, wie Leute mit ihrer teuren Hardware umgehen

Es ist nicht das erste Beispiel, bei dem Hardware in einem völlig verwahrlosten Zustand gezeigt wird. So kaufte etwa ein YouTuber eine PS5 für 100 Euro, die sein Besitzer zerstört hatte. Insbesondere in den Jahren der Corona-Pandemie fragten sich viele Nutzer, wie man so schlecht mit Dingen umgehen könne, die ohnehin kaum verfügbar seien. Wenn Personen ihre Hardware mutwillig zerstören, sorgt das jedes Mal für Fassungslosigkeit.

Speziell Konsolen oder teure Grafikkarten sind für viele Personen immer noch ein wertvolles Luxusgut, weil diese Dinge normalerweise viel Geld kosten. Einige Spieler müssen monatelang sparen, um sich ihren Traum erfüllen zu können. Da stößt eine Aktion wie diese, wo jemand seine Konsole im Schnee entsorgt , für Unverständnis.

Einige wollen den Kauf neuer Hardware lieber vor ihren Mitmenschen verstecken. Doch diese Geheimniskrämerei kann auch schiefgehen:

