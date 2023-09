Diese 5 Spiele haben noch im September Release, ihre Trailer überzeugen schon jetzt

Wann und auf welchen Plattformen erscheint es? COCOON erscheint am 29. September 2023 auf dem PC via Steam , auf Switch, PS4, PS5 und Xbox.

Ähnlich wie in den ersten beiden Spielen müsst ihr immer wieder mit eurer Umwelt interagieren, um weiterzukommen. Die Kugeln auf eurem Rücken dienen euch dabei ebenfalls als Werkzeug. Denn jede besitzt eine Fähigkeit, die euch in den Welten helfen wird. Ihr nutzt sie, um versteckte Pfade zu finden, Schalter auszulösen oder Projektile abzuwerfen.

Was erwartet euch in dem Spiel? Der Trailer zu COCOON gibt euch einen guten Eindruck über die vielen Welten und verschiedenen Rätsel, die für dieses Spiel geschaffen wurden.

In Edo findet das Waxing Moon Ritual statt, in welchem sieben mächtige Paare, bestehend aus einem Master und einem Servant, gegeneinander ankämpfen, um den allmächtigen “Wish Granter” zu bekommen. Und nur ein Paar kann aus diesem Ritual als Sieger hervorgehen. Diesem Wettkampf werdet ihr euch stellen.

Ihr erlebt den geschäftigen Alltag von Edo und bewegt euch in dieser Stadt mit traditionellen Häusern, Samurai-Wohnstätten und Bordellen. Dabei trefft ihr verschiedene Charaktere und nehmt verschiedene Aufträge an.

Was erwartet euch in dem Spiel? Der Trailer zu Fate schaut sich wie ein gut gemachter Anime-Trailer und präsentiert euch einen spannenden Mix aus Gameplay, Videosequenzen und interessanten Charakteren.

In Astrea wählt ihr eines von sechs spielbaren Orakeln. Diese sind die Nachkommen der sechsseitigen Orakel, welche vor vielen Jahren von einem mystischen Stern gesegnet wurden und ie Kraft, das Geschenk der Himmelskörper in mystischen Relikten zu versiegeln besaßen.

Was erwartet euch in dem Spiel? Der Trailer zu Astrea begeistert mit einer liebevoll umgesetzten Grafik und einem interessanten Stil. Die Entscheidung, das Spiel eher in dem Farbschema Blau und Rot zu halten, trägt definitiv zu dem Gefühl von Gut und Böse hinzu.

Eure Aufgabe wird es sein, die berüchtigte Hexe der schwarzen See zu finden und die Armee zu zerstören, die sie beschützt, um eure Hände an ein mysteriöses Artefakt zu bekommen, welche für die Wendung des Krieges sorgen wird.

In Witchfire erkundet ihr eine Dark-Fantasy-Welt, angelehnt an das Europa des 15. Jahrhunderts, jedoch mit reichlich monströsen Kreaturen. Diese könnten definitiv von H.P. Lovecraft, aber auch realistischen Phobien und Ängsten inspiriert sein.

Dieses düstere Spiel ist ein Ego-Shooter von den Machern von The Vanishing of Ethan Carter, welche mit Painkiller und Bulletstorm auch schon Action-Erfahrung gesammelt haben.

Was erwartet euch in dem Spiel? Dieser Trailer zeigt euch, welches Gameplay ihr von Witchcraft erwarten könnt. Zu sehen sind Kämpfe gegen seltsame Kreaturen, mit den verschiedensten Waffen und Zaubern.

Denn in diesem Spiel ist Teamwork gefragt. Ihr steuert das Schiff, bemannt die Geschütze und nutzt eure Waffen, um gegen andere Schiffe und Feinde zu siegen. Ihr stellt Munition her und müsst Reparaturen durchführen, Energiezellen aufladen oder das Schiff verlassen, um auf Missionen zu gehen oder verlassene Wracks zu plündern.

Void Crew ist ein kooperatives Action-Abenteuer, in welchem ihr mit bis zu vier Spielern ein Raumschiff steuern müsst. Teilt euch dafür die Aufgaben gerecht und am besten nach euren persönlichen Stärken auf.

Was erwartet euch in dem Spiel? Der Trailer zu Void Crew zeigt euch zwar nicht wirklich Gameplay, aber überzeugt mit einem interessanten Konzept und jeder Menge Weltraumaction.

Insert

You are going to send email to