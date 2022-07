Sony WH-1000XM4: Sichert euch die Kopfhörer am Prime Day günstig wie nie

Die Sony WH-1000XM4 sind beliebte Bluetooth Kopfhörer mit Noise Cancelling. Am Prime Day bekommt ihr sie jetzt zum Tiefstpreis im Angebot.

Mit den Sony WH-1000XM4 könnt ihr eure Musik immer und überall stressfrei genießen. Dank Noise Cancelling und langer Akku-Laufzeit werdet ihr nicht gestört und könnt euch voll und ganz auf den hervorragenden Sound konzentrieren. Am Amazon Prime Day gibt es die Kopfhörer jetzt besonders günstig.

Prime Day Angebot: Sony WH-1000XM4

So gut ist der Preis: Am 12. und 13. Juli können Prime-Mitglieder die Sony WH-1000XM4 in schwarz, dunkelblau und silber für günstige 229€ bestellen. Das sind starke 150 Euro weniger als die UVP, die bei 379 Euro liegt.

Laut Preisvergleich (via geizhals.de) sticht Amazon mit diesem Preis die gesamte Konkurrenz aus. Am günstigsten ist bei anderen Anbietern noch die dunkelblaue Variante, für unter 259,98 Euro bekommt ihr sie dennoch nicht außerhalb von Amazon.

Tatsächlich handelt es sich dabei auch um den besten Preis, der je für dieses Modell angeboten wurde. Der Tiefstpreis der schwarzen Variante lag zuvor bei 243,99 Euro, die Version in dunkelblau gab es nie unter 239 Euro.

Sichert euch die Sony WH-1000XM4 am Prime Day für nur 229€

Amazon Prime Day 2022 jetzt live: Das sind die besten Angebote

Deshalb sind die Kopfhörer so beliebt

Die Sony WH-1000XM4 genießen einen guten Ruf, weil sie intensiven Sound mit einem ansprechenden Design, einer langen Akku-Laufzeit und beeindruckendem Noise Cancelling verbinden. Letzeres schafft es tatsächlich, die Umgebung vollständig auszublenden. So könnt ihr euch voll auf eure Musik oder euren Podcast konzentrieren.

Die Seite rtings.com hat die Kopfhörer im August 2021 unter die Lupe genommen und kam dabei zu folgender Bewertung:

Der Sony WH-1000XM4 ist ein beeindruckender Kopfhörer für unterwegs und auf Reisen. Sie sind zwar nicht die leichtesten Kopfhörer, aber ihre harte Tragetasche kann sie unterwegs schützen. Sie haben eine ununterbrochene Akkulaufzeit von über 37 Stunden und können auch bei langen Hörsessions bequem und ohne große Ermüdung getragen werden. Außerdem kann ihr ANC basslastige Geräusche wie das Dröhnen von Motoren sowie mittlere Geräusche wie das Geplapper von Pendlern unterdrücken, sodass Sie Ihre Musik ohne Ablenkung genießen können.

Pro Bequemer Sitz

Unglaubliche ANC-Leistung

Über 37 Stunden ununterbrochene Akkulaufzeit Contra Bulky Design

Der Amazon Prime Day findet 2022 am 12. und 13. Juli statt. Die Angebote gelten für alle Prime-Mitglieder.