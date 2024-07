Schade finde ich ebenfalls, dass das verbaute Mikrofon bestenfalls „nur“ durchschnittlich ist. Das stört mich am PC nur wenig, weil ich ein externes Mikrofon am Rechner angeschlossen habe. Ein sehr gutes Mikrofon ist etwa das JBL Quantum Stream für rund 100 Euro

Das Headset ist außerdem sehr robust: Im Kopfbügel ist ein Metallbügel integriert, der dem Headset Stabilität verleiht. Hinzu kommt eine ordentliche Akkulaufzeit von rund 30 Stunden. Die Tasten am Headset fühlen sich ebenfalls intuitiv an und sind schnell gefunden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to