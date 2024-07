Der Amazon Prime Day ist mir egal, weil ich ein elitärer Gamer bin, der nur spezielle Ware importiert

Während ihr am Prime Day auf Schnäppchenjagd geht, kommen bei MeinMMO-Redakteur Dariusz nur ausgewählte Produkte ins Haus – und die gibt es selten auf Amazon.

Es ist Prime Day und das heißt für viele Gamer: Zeit zum Shoppen. Haufenweise Gaming-Equipment ist im Angebot. Ich bin meine Sammlung durchgegangen und habe geschaut, ob irgendwas meiner Prachtstücke im Angebot ist und ich euch empfehlen kann.

Ich bin dabei allerdings zu der Erkenntnis gekommen, dass ich meine Grundausstattung gar nicht auf Amazon gekauft habe – die gibt es dort nämlich nicht. Gleiches gilt für Händler wie Media Markt, Expert oder Saturn.

Alles, was ich zum Zocken von Shootern brauche, ist importiert – schließlich ist das mein Hauptgenre. Ich nutze keine Mäuse, die dafür meiner Meinung nach nicht geeignet sind. Aus der MeinMMO-Redaktion hallte es direkt: Ich sei ein elitärer Gamer, ein Snob, weil mir Standardware nicht zusagt.

Razer, Logitech und Co. kann ich nicht mehr sehen

Es gibt verschiedene Gründe, weshalb ich keine Standard-Gaming-Marken mehr kaufe. Zum einen hatte ich einfach mit vielen Produkten verschiedener Hersteller einfach zu viele technische Probleme, darunter vor allem Razer, Logitech und SteelSeries. Um ein paar Beispiele zu nennen:

gleich mehrere Razer Raiju Ultimates mit Stick-Drifts

eine Logitch G Pro Wireless mit Doppelklick und einer furchtbaren Software

ein SteelSeries Arctis Pro, bei dem das Plastik der Ohrmuschelhalterung ohne Fremdeinwirkung gebrochen ist.

Zum anderen möchte ich Hardware, die zu meinen Bedürfnissen passt. Ich spiele überwiegend Shooter und möchte Produkte, die darauf zugeschnitten sind. Viele Mäuse sind beispielsweise als Allrounder konzipiert. Sie sollen möglichst vielen Gamern bei möglichst vielen verschiedenen Spielen gefallen.

Ich kaufe aber auch keine Fußballschuhe, wenn ich Volleyball spiele. Mich interessieren Mäuse, die für Shooter ideal sind. Und das gleiche Prinzip wende ich auch bei Mauspads und Tastaturen an.

Leichte Mäuse und spezielle Mauspads

Das ist natürlich ein sehr subjektives Empfinden, aber ich finde leichte Mäuse für Shooter am besten. Ich habe mir also vor etwa einem Jahr eine Lamzu Atlantis Mini geholt. Sie ist leicht (49 g) und schön klein – ideal für meine Hände.

Wenn ich mir eine neue Maus kaufen sollte, kommen nur noch leichtere Mäuse infrage. Ich blicke derzeit auf die WLMOUSE X Mini oder die Ninjutso Sora V2. Da ich aktuell aber noch mit der Lamzu zufrieden bin, wird auch nichts ausgetauscht. Bis es so weit ist, gibt es sicherlich schon Nachfolger meiner Favoriten.

Weder die Lamzu Atlantis mini noch die Beast X mini oder die Sora V2 gibt es auf Amazon oder bei deutschen Elektronik-Fachhändlern.

Zudem spiele ich auf einem X-raypad Aqua Control 2. Auf dem Mauspad aus den USA bewegen sich die Mäuse mit einer angenehmen Geschwindigkeit. Es ist etwas schneller als typische Control-Pads wie das QCK von SteelSeries, aber auch nicht so schnell wie beispielsweise die Artisan Hien oder Mauspads aus Glas.

Die Geschwindigkeit der Maus auf dem Aqua Control 2 sowie die Stoppwirkung des Mauspads sind ideal für Taktikshooter wie Valorant, CS2 oder Rainbow Six: Siege, da dort bereits der erste Schuss entscheidend ist – anders als in schnellen Movement-Shootern wie CoD, XDefiant oder Apex Legends.

Das Aqua Control 2 gibt es tatsächlich auf Amazon, allerdings nur in bestimmten Größen, mit ausgewählten Designs. Wenn ihr es – wie ich – beim Hersteller kauft und aus den USA importiert, habt ihr mehr Größen zur Auswahl und könnt gegebenenfalls ein eigenes Design wählen.

Es gibt nur eine Tastatur, die ich kaufen würde

Während es verschiedene Mäuse gibt, die ich für Shooter-Spieler interessant finde, gibt es nur eine Tastatur, die ich wirklich kaufen würde: die Wooting 60/ 80 HE (60 % oder 80 % Tastatur).

Wooting ist ein niederländisches Unternehmen, das ein besonderes Konzept für ihre Tastaturen entwickelt hat. Ihr könnt mit der dazugehörigen Software verschiedene Veränderungen vornehmen, beispielsweise ab wie vielen Millimetern eine Taste auslösen soll oder wie viele Millimeter sie sich nach dem Auslösen wieder nach oben bewegen muss, ehe sie erneut ausgelöst werden kann.

Durch dieses Konzept könnt ihr eure Tasten so einstellen, dass ihr sie schneller triggern könnt, als mit handelsüblichen Switches – selbst wenn es schnelle Switches wie die Cherry Speed Silver sind.

Wooting hat das Prinzip ihrer Switches nochmal in einem Video auf ihrem YouTube-Kanal erklärt:

Mittlerweile gibt es neben der Wooting noch andere Hersteller, die ein ähnliches Prinzip bei ihren Tastaturen nutzen. Ich habe jedoch größtenteils wirklich Gutes über die Qualität von Wooting gelesen und würde, sobald ich mir eine neue Tastatur kaufe, eine Wooting holen. Die gibt es natürlich ebenfalls nicht auf Amazon.

Gibt es auf Amazon keine guten Produkte für Shooter-Spieler?

Amazon hat eine große Auswahl und im Endeffekt müsst ihr Produkte finden, die euch zusagen. Meine Kollegen bei MeinMMO haben schon recht, ich bin in gewisser Weise ein Gaming-Snob. Das heißt ja nicht, dass ihr dort keine Produkte findet, die euch zufriedenstellen.

Auch ich habe Gaming-Equipment bei Amazon gekauft – allerdings selten für Shooter. So verwende ich beispielsweise meinen Xbox Controller an der Nintendo Switch mittels eines Sticks, den ich von Amazon habe. Aber damit zock ich Pokémon, Zelda oder Mario Kart und nicht Call of Duty.

Eines meiner wichtigsten Shooter-Gadgets könnt ihr aber tatsächlich bei Amazon kaufen: Meine Kopfhörer. Das sind IEM (In-Ear-Monitors) für unter 30 Euro, die ich auch nach über einem Jahr immer noch nutze, wenn ich Valorant und Co spiele – und sie sind derzeit sogar im Angebot: Audio-Experte entwirft Kopfhörer für unter 30 € und ich hab noch nie so gut Schritte in einem Shooter gehört