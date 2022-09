Selten habe ich ein so bequemes Wireless-Headset getragen, doch perfekt ist es leider nicht

Turtle Beach hat mit dem Stealth 700 Gen 2 Max ein Wireless-Headset für PS4, PS5, Switch und PC vorgestellt. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann konnte das Headset testen und war vor allem vom Tragekomfort beeindruckt. Doch perfekt ist das Gerät noch lange nicht.

Ein Gaming-Headset begleitet euch im Alltag häufig den ganzen Tag über, sei es nun tagsüber im Office oder abends beim gemütlichen Zocken am PC oder an der PS5. Damit man jedoch so ein Gerät auch den halben Tag oder länger tragen kann, muss es auf jeden Fall bequem sein.

Ich konnte jetzt über 2 Monate das Stealth 700 Gen 2 Max von Turtle Beach testen. Verwendet habe ich das Gerät sowohl an meiner PS5 als auch am Gaming-PC. Das Gerät gehört sicher zu den bequemsten Headets, die ich in den letzten Jahren auf dem Kopf hatte, aber perfekt ist es nicht.

Wer hat da getestet? Ich teste seit 2019 Hardware für unsere Leser auf MeinMMO. Neben Gaming-Mäusen gehören Gaming-Headsets und Tastaturen zu meinem absoluten Favoriten. Ein knappes Dutzend Headsets habe ich beruflich als auch privat im Schrank hängen. Das Stealth 700 Gen 2 Max hat mir Turtle Beach zum Testen zur Verfügung gestellt. Insgesamt konnte ich das Gerät rund 2 Monat ausgiebig an PC und PS5 testen. Benedikt Schlotmann

Hardware-Redakteur MeinMMO

Features und technische Details:

Design Over-Ear/Geschlossen Verbindungsart Kabellos über Funk/Bluetooth oder Kabelgebunden über USB-A Frequenzen 20 Hz bis 22.000 Hz Kompatibilität PC, PS4, PS5, Switch, Xbox Gewicht 380 Gramm Lieferumfang Headset, USB-C-Ladekabel, USB-A-Wireless-Adapter, Handbuch Preis (UVP) 199,99 Euro

Design und Aufbau

Das Gerät von Turtle Beach setzt auf ein schlichtes blau-schwarzes Design mit leichten Kupferakzenten. Das Headset selbst ist blau, während die Ohrpolster schwarz sind. Auf RGB verzichtet Turtle Beach völlig, was ich richtig gut finde. Denn ich verstehe absolut nicht, warum Hersteller RGB bei einem Headset als tolles Feature verkaufen.

Alle wichtigen Bedienungselemente befinden sich an der linken Ohrmuschel. Hier kann ich das Headset an- oder abschalten, von Funk auf Bluetooth wechseln oder die Lautstärke der Kopfhörer beziehungsweise des Mikrofons verändern. Das Mikrofon ist nicht abnehmbar, kann ich aber bei Nichtgebrauch einklappen. Auf diese Weise verschwindet es völlig im Korpus des Geräts.

Das Headset wird über einen USB-C-Anschluss an den PC oder die Konsole angeschlossen und darüber auch aufgeladen. Im Lieferumfang liegt auch das passende Kabel gleich dabei.

Der Lieferumfang des Headsets.

Verarbeitung

Das Headset wirkt auf mich stabil und wertig verarbeitet. Das Headeset und auch der Kopfbügel sind mit Metall verstärkt und fühlen sich dadurch haptisch gut an. Der Korpus selbst besteht jedoch fast vollständig aus Kunststoff. Die Ohrmuscheln selbst setzten auf weichen Memory-Foam, der sich gut an den Kopf anpassen und auch für Brillenträger gut geeignet sein soll.

Laut Hersteller sind die Ohrpolster abnehmbar, bei mir saßen sie jedoch so stramm, dass ich sie nicht abbekommen habe. Grundsätzlich spricht diese Option jedoch für eine Haltbarkeit, da sich Ohrpolster schnell abnutzen können. Ein Service, den ich auch bei meinem Logitech G Pro X bereits genutzt habe.

Ich habe jahrelang nach dem perfekten Headset gesucht – Jetzt hab ich es gefunden und es war gar nicht so teuer

Im Inneren des Headsets kommt Metall zum Einsatz. Der Korpus besteht jedoch aus Kunststoff.

Software

Auf dem Windows-PC kommt beim Headset die Software „Turtle Beach Audio Hub“ zum Einsatz. Diese Software bietet aber auf dem PC so gut wie keine Funktion, denn ihr könnt nur die Software des Headests und des Adapters updaten.

Ein paar mehr Funktionen, wie Einstellungen für den Klang, findet ihr nur in der Mobile-App auf dem Handy. Das finde ich unnötig kompliziert gelöst, auch weil sich Headset und Handy nicht immer ohne weiteres verbinden. Hier lässt Turtle Beach jede Menge Potential liegen.

Die Software für das Stealth 700 Gen 2 MAX.

