So habe ich mich auf meiner langen Suche nach dem perfekten Gaming-Headset am Ende für das Logitech G Pro X entschieden. Logitech setzt auf ein wirklich schlichtes Aussehen ohne aggressive Beleuchtung. Guter Klang, ordentlicher Tragekomfort und ein ordentliches Mikrofon, genau das bekomme ich und kein RGB.

Wer profitiert am Ende doch davon? So sehr mich die RGB-Beleuchtung nervt, kann ich doch verstehen, dass sie nicht ganz ohne Nutzen ist. Streamer etwa, die die ganze Zeit vor der Kamera sitzen, können natürlich ihr leuchtendes Headset präsentieren und damit etwas Farbe vor die Kamera bringen. Auch für Sponsoring ist das sicher nicht unwichtig.

Darum nervt mich das: Doch warum stört mich dann am Kopf so sehr? Die Gründe sind ziemlich einfach erklärt:

Gaming-Headsets sind in erster Linie zur Kommunikation und zum Hören da. Es soll also genau zwei Sinnesorgane ansprechen: Ohren und Mund. Daher erschließt sich mir der Gedanke überhaupt nicht, warum das Headset plötzlich blinken und leuchten muss.

Insert

You are going to send email to