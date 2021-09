Die Software steht zum aktuellen Zeitpunkt (29.09.2021) nur auf Englisch zur Verfügung. Die Einstellungen sind aber alle verständlich. Zumindest hat sich Roccat sich so von seinem Deutsch-Englisch-Mischmasch verabschiedet, den man in der Swarm-Software bis heute finden kann. Mit der Swarm-Software ist das Headset übrigens nicht kompatibel.

Schließt man das Headset an seinen Computer an, dann aktiviert sich die dezente RGB-Beleuchtung, die sich auf beiden Ohrmuscheln befindet. Die Beleuchtung lässt sich mit anderen Roccat-Geräten synchronisieren.

Wie sieht das Headset aus? Das Headset kommt grundsätzlich in einem schlichten Schwarz und setzt im Allgemeinen auf keine Farbakzente. Die Ohrpolster und das Gestell sind vollständig in Schwarz gehalten.

Wie haben wir getestet? Wir haben das Gaming-Headset 2 Monate ausführlich am Computer und an der PlayStation 4 getestet. Wir haben hauptsächlich gezockt und Musik gehört. Zu Beginn hatten wir ein paar technische Probleme in Kombination mit anderen Roccat-Geräten. Nach Hilfe durch den Support tauchten die Probleme nicht mehr auf und das Headset lässt sich problemlos nutzen. Die NEON-Software nutzen wir in der Version 0.9.3-beta.

