Von Minecraft gibt es jetzt auch ein geniales Brettspiel für die ganze Familie – und es ist gerade 40% günstiger als sonst!

In einer Welt voller Kreativität und Abenteuer erwartet euch das aufregende Brettspiel Minecraft Builders, das die faszinierende Welt des Videospiel-Phänomens Minecraft in euer Heim bringt. Auf euch warten seltene Blöcke, unerforschte Kartenstapel und epische Bauwerke. Aber Achtung! Ihr müsst euch tapfer gegen bekannte Monster wie Creeper oder Zombies stellen, um euer Werk erfolgreich zu vollenden. Werdet zum König aller Erbauer und zeigt eurem Umfeld, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid.

Minecraft Builders ist wie ein magisches Abenteuer

Dieses Familienspiel fordert euch heraus, eure Taktik und Strategie unter Beweis zu stellen. Nur diejenigen, die genug Klugheit beim Bau von Gebäuden aufweisen und sich im Kampf gegen Monster behaupten können, werden die meisten Erfahrungspunkte ernten und als Sieger hervorgehen.

Das Brettspiel wird euch lange unterhalten

Es ist das ideale Gesellschaftsspiel für etliche Spieleabende. Mit actiongeladenen Duellen für 2-4 Spieler und einer Spieldauer von 30 bis 60 Minuten ist es perfekt für zwischendurch geeignet. Taucht gemeinsam in die analoge Minecraft-Welt ein und erlebt spannende Abenteuer.

Von fast 8000 positiven Bewertungen bei Amazon geht klar hervor, dass Minecraft Builders bestens zu unterhalten weiß. Selbst mich, der nicht ein sonderlicher Minecraft-Fan ist, spricht dieses detailverliebte Spiel für eine gemütliche Runde am Abend durchaus an.

Heute, am 17. Juli ist der letzte Prime Day. In den verbleibenden Stunden werden wir das gesamte Angebotssortiment für euch durchsuchen und die besten Schnäppchen herausfiltern. In unserer Prime Day Hub erhaltet ihr den besten Überblick über alle Deals.

