Der Amazon Prime Day haut die beste Gaming-Grafikkarte endlich in eine vernünftige Preisklasse!

Mit dieser Gaming-Grafikkarte hält euch die nächsten Jahre selbst in einer 4K-Auflösung nichts auf. Genießt High-End-Details dank des großzügigen Amazon-Angebots.

Viele Tests und Benchmarks haben gezeigt, was die monumentale Grafikkarte drauf hat. Ich selbst verwende noch die starke RTX 3090, die für mich zu Recht immer noch im oberen Teich mitschwimmen kann. Aber das wahre Monstrum ist die RTX 4090 mit 16384 CUDA-Prozessorkernen.

In diesem Test bekommt ihr einen ausgezeichneten Einblick, was diese 4K-Grafikkarte leisten kann. Sie sorgte für einen gigantischen Leistungssprung und es fragen sich nicht umsonst viele Gamer, was da noch kommen soll?

Die beste Gaming-Grafikkarte ist für 4K gemacht

Holt sie euch jetzt für nur etwas mehr als 1600€. Ich habe damals sogar in etwa 1800€ für meine RTX 3090 hingelegt. Wenn ihr die Leistung vergleicht, ist dies ein wahres Schnäppchen, denn die RTX 4090 ist um gut 70% stärker als meine derzeitige Grafikkarte aus der letzten Generation.

Mit einem großzügigen Grafikspeicher von 24GB habt ihr reichlich Raum, um Texturen zu laden und selbst die detailreichsten AAA-Games wie Cyberpunk 2077 oder Alan Wake 2 in 4K zu spielen. Ich bin mir sicher, dass insbesondere das neue Fable einfach fantastisch mit dieser glorreichen Grafikleistung aussehen wird.

Als ich meine RTX 3090 damals erwarb, habe ich sofort Spiele wie The Witcher 3, Metro Exodus oder Fallout 4 bis zum Anschlag auf einem riesigen 4K-Monitor gespielt und dabei eine deutliche Steigerung bemerkt. Wenn ihr RPGs bevorzugt, ist solch ein Monstrum jede Investition wert, vor allem, weil ihr lange etwas davon habt.

Diese Gaming-Grafikkarte ist unaufhaltbar

Ihr Boost-Takt von 2565 MHz sorgt für eine meisterhafte Leistung, während die 16384 CUDA-Prozessorkerne euch eine beispiellose Rechenpower bescheren. Diese Kombination aus Geschwindigkeit und Effizienz ist unbeschreiblich und kann nur von der kommenden RTX 5090 übertroffen werden. Wenn ihr aber die RTX 4090 euer Eigen nennt, könnt ihr wieder einige Generationen überspringen und habt vorläufig viele Jahre Ruhe.

Dank ihrer PCI Express 4.0-Schnittstelle ist diese High-End-Komponente bereit, die Grenzen der Datenübertragung zu sprengen und eine nahtlose Verbindung zwischen Grafikkarte und Motherboard herzustellen. Die fulminante Speicherbandbreite von bis zu 1008 GB/s garantiert euch eine flüssige Performance selbst bei den anspruchsvollsten Anwendungen.

In den kommenden Stunden und Tagen werden wir das gesamte Angebotssortiment für euch durchsuchen und die besten Schnäppchen herausfiltern. In unserer Prime Day Hub erhaltet ihr den besten Überblick über alle Deals.

Haltet ihr immer nach den besten Schnäppchen Ausschau? Dann lasst euch von unserer Deals-Seite inspirieren. Dort könnt ihr nicht nur leistungsstarke Komponenten wie SSDs mit großem Speicher und Grafikkarten entdecken. Gelegentlich findet ihr auch riesige TVs mit innovativen Technologien oder Merchandise aus euren Lieblingsspielen, -serien und -filmen. Schaut vorbei und lasst euch überraschen.