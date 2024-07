27 Zoll Monitor von MSI kostet zum Prime Day nur noch fast 100€!

Ihr habt auf einen günstigen Moment gewartet, um einen fabelhaften Monitor zu bekommen? Dann ist der Moment jetzt am Prime Day gekommen.

Der Monitor von MSI besitzt eine Größe von 27 Zoll, um bestens jedes Detail in Shooter-Spielen wie Rainbow Six Siege oder Valorant zu erkennen. Er besitzt eine Fülle an Eigenschaften, die eure Fähigkeiten enorm ergänzen können. Dieser Bildschirm ist genau das richtige Upgrade, um euren Gegnern das Fürchten zu lehren und stets einen Schritt voraus zu sein.

Ein Gaming-Monitor für reaktionsschnelle Dominanz

Er beschert euch eine Bildwiederholrate von bis zu 180Hz und eine Reaktionszeit von nur 1ms. Nicht nur flüssige Abläufe bei allerlei Shooter-Spielen sind euch sicher, sondern auch bei schnellen Actionrollenspielen wie Nioh.

Aufgrund dessen, dass dieser Monitor eine prächtige Full-HD-Auflösung von 1920×1080 Pixeln verwendet, erreicht ihr mit starken Grafikkarten wie einer RTX 4070 oder der RX 7800 XT noch lange hohe Frames.

Zwar seid ihr mit einer WQHD-Auflösung oder 4K besser bedient, wenn ihr RPGs favorisiert, aber wenn eure Vorlieben größtenteils den MOBA- oder anderen PVP-Spielen angehören, ist dieser eine ausgezeichnete Wahl.

Ein Monitor mit Spitzenwerten

Dank der Rapid-IPS-Technologie bietet er euch eine außergewöhnliche Bildqualität mit breiten Betrachtungswinkeln und schnellen Reaktionszeiten. Die G-Sync-Compatible-Technologie sorgt indessen für eine synchronisierte Bildwiederholrate zwischen Grafikkarte und Monitor, um Tearing und Ruckeln zu vermeiden.

Der Monitor ist zudem HDR Ready, was bedeutet, dass er in der Lage ist, einen erweiterten Dynamikbereich darzustellen und euch somit kontrastreichere und realistischere Bilder liefert.

