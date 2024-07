Diese WQHD-Grafikkarte mit 16GB GDDR6-Speicher ist jetzt durch den Amazon Prime Day endlich für unter 500€ verfügbar

Ihr wollt endlich hohe Details und massig Bildraten in Shootern wie Valorant erleben? Dann holt euch die WQHD-Grafikkarte günstig bei Amazon.

Die RX 7800 XT Grafikkarte ist für diesen Preis absolut superstark und beschert euch denkwürdige Erinnerungen. Erlebt in einer WQHD-Auflösung in etlichen Spielen über 100 Frames und spielt die stärksten Gaming-Blockbuster wie Cyberpunk 2077, Elden Ring oder Baldur’s Gate 3 einer Top-Qualität. Da sich die Upscaling-Technologie von AMD stark verbessert hat, lohnt sich diese Komponente umso mehr.

Benedikt zeigt euch auf, wie sehr FSR von AMD unter anderem bei Avatar: Frontiers of Pandora ganz klar hervorgestochen ist. Ja, nach wie vor ist DLSS immer noch besser, aber AMD verbessert sich stetig weiter.

Häufig gestellte Fragen Was ist FSR von AMD? FSR funktioniert ähnlich wie Nvidia’s DLSS (Deep Learning Super Sampling) und skaliert das Bild in Echtzeit auf eine höhere Auflösung, ohne dass die Leistungseinbußen so groß sind wie bei nativer Renderung in hoher Auflösung. Dies ermöglicht es Spielern, auch auf älteren oder weniger leistungsstarken Grafikkarten ein besseres visuelles Erlebnis zu genießen. Da sich die Upscaling-Technologie von AMD massiv verbessert hat, profitiert ihr jetzt umso mehr, wenn ihr euch für diese Grafikkarte entscheidet.

WQHD-Grafikkarte mit beängstigender Preis-Leistung

Ihr könntet mit der RX 7800 XT sogar in 4K-Details spielen, müsstet aber in Zukunft bei gewaltigen AAA-Games eventuell ein paar Abstriche hinnehmen. Deswegen ist sie für mich ganz klar in einer WQHD-Auflösung zu empfehlen, damit ihr massig Bildraten in Shooter-Spielen wie Valorant, Apex Legends oder Counter-Strike 2 bekommt. Obendrein bekommt ihr flüssigere Bildraten in Actionrollenspielen wie Nioh 2, um nahtloser zu reagieren und eine bessere Spielerfahrung zu bekommen.

Mit einem großzügigen 16GB GDDR6-Speicher bietet sie genug Kapazität für hochauflösende Texturen und schnelle Ladezeiten. In einer WQHD-Auflösung seid ihr damit noch lange hervorragend bedient.

Sie verfügt über Dual HDMI- und Dual-DisplayPort-Anschlüsse, die es euch ermöglichen, mehrere Monitore anzuschließen und ein immersives Multi-Monitor-Erlebnis zu schaffen. Arbeitet also gleichzeitig an mehrere Projekte und habt somit einen sauberen Überblick über alle Vorgänge.

WQHD-Grafikkarte mit 16GB Grafikspeicher

Die GPU-Taktfrequenz von 2430 MHz ist prädestiniert für eine unmittelbare Darstellung von Anwendungen und Spielen mit hungrigen Anforderungen. Selbst Content-Projekte sind mit dieser Grafikkarte überhaupt kein Problem, vor allem, wenn ihr andere Top-Komponenten wie schnelle SSDs oder einen schnellen Arbeitsspeicher in eurem Rechner verbaut.

Dank der 2,5-Slot-Bauweise passt die RX 7800 XT problemlos in die meisten modernen PC-Gehäuse und bietet euch ausreichend Platz für eine effiziente Kühlung. Die PCIe 4.0 x16 Schnittstelle gewährleistet eine schnelle Datenübertragung zwischen der Grafikkarte und dem Motherboard. Eine optimale Leistung ist euch dadurch gewiss.

