Eines der besten Upgrades für eure PS5 habt ihr lange nicht mehr so günstig bekommen wie am Prime Day

Wie gut ist das Angebot? Schaut ihr auf Geizhals.de , dann werdet ihr feststellen, dass 139 Euro für 2 TB Speicher ein sehr gutes Angebot ist. Das letzte Mal, dass die M.2-SSD so günstig gewesen ist, war Ende November 2024 mit 110 Euro. Nur am Prime Day 2023 war die M.2-SSD noch einmal günstiger. Seitdem lagen die Preise aber immer höher.

Vorsicht beim Kauf: Von der MP 600 Pro gibt es auch eine XT-Version. Diese setzt auf einen deutlich wuchtigeren Kühlkörper und passt deswegen nicht in eure PS5, dafür aber in euren Gaming-PC. Die XT-Version bietet eine bessere Kühlleistung, für die PS5 solltet ihr dennoch zum Modell mit der niedrigen Bauhöhe greifen, da der höhere Kühlkörper nicht in die PS5 passt.

Was ist das für eine M2-SSD? Die Corsair MP 600 Pro ist eine M.2-SSD, die einen Kühlkörper besitzt aufgrund ihrer geringen Bauhöhe hervorragend in eure PS5 passt. Eine SSD mit Kühlkörper wird von Sony für die PS5 empfohlen, einen Kühlkörper könnt ihr aber auch nachrüsten.

Am Prime Day werden viele Produkte günstiger angeboten. Mit dabei ist auch eine M.2-SSD für eure PS5, die es lang nicht mehr so günstig gegeben hat.

