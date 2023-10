Sony liefert geheimes Update für die PS5 aus – Bringt euch neues Feature für alle installierten Spiele

Was bringt das Update? Mit dem Update könnt ihr jetzt alle eure Spiele in der Bibliothek nach Updates überprüfen und nicht nur die Spiele, die auf eurem Startbildschirm sind. Das spart euch ein paar „Klicks“ und vor allem etwas Zeit.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

