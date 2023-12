4K, 144Hz & HDMI 2.1: 27 Zoll Sony Gaming-Monitor für PS5 und PC zum Tiefstpreis bei Amazon

Erfüllt euch euren Gaming-Traum in 4K mit dem Sony INZONE M9 Gaming-Monitor. Bei Amazon gibt es ihn jetzt so günstig wie noch nie.

Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Gaming-Monitor, der eure PS5 oder euren PC optimal ausnutzt? Dann haben wir ein echtes Schnäppchen für euch: Der Sony INZONE M9 27 Zoll Gaming Monitor ist bei Amazon für nur 899€ zu haben. Das ist der bisherige Bestpreis für diesen Monitor, der das Beste aus euren PS5- und PC-Games herausholt.

Was kann der Sony INZONE M9?

Der Sony INZONE M9 ist ein echter Hingucker auf dem Schreibtisch oder im Wohnzimmer. Er hat ein elegantes Design mit schmalen Rändern und einer verstellbaren Standfuß. Das Highlight ist aber natürlich das Display: Mit 27 Zoll Diagonale, 4K HDR Auflösung, 144Hz Bildwiederholrate, 1ms Reaktionszeit und Full Array Local Dimming bietet er ein gestochen scharfes, flüssiges und kontrastreiches Bild. Egal ob ihr Action-, Sport- oder Adventure-Games spielt, ihr werdet jedes Detail genießen können.

Der Monitor verfügt außerdem über eine Full Array Local Dimming Technologie, die für einen hohen Kontrast und eine optimale Helligkeitssteuerung sorgt. So könnt ihr auch in dunklen Szenen alle Details erkennen und euch von den HDR-Effekten beeindrucken lassen. Der Monitor unterstützt zudem HDMI 2.1, VRR und Nvidia G-Sync, was bedeutet, dass er mit den neuesten Konsolen und Grafikkarten kompatibel ist und euch eine variable Bildwiederholrate bietet, die sich automatisch an das Spiel anpasst. So habt ihr immer ein ruckelfreies und synchrones Bild ohne Tearing oder Stuttering.

Der Sony INZONE M9 hat auch einige praktische Features wie einen integrierten Lautsprecher, einen Kopfhöreranschluss, einen USB-Hub und einen Eco-Modus. Er verfügt über zwei HDMI-Eingänge, einen DisplayPort-Eingang und einen USB-C-Eingang, so dass ihr mehrere Geräte gleichzeitig anschließen könnt. Mit der mitgelieferten Fernbedienung, lassen sich alle Einstellungen bequem ändern.

