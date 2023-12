5G-Flaggschiff-Smartphone mit 128GB-Speicher und AMOLED-Display nun bei Amazon reduziert

Das 5G-Flaggschiff-Smartphone von Realme gehört zur oberen Mittelklasse und ist jeden Cent wert. Nutzt jetzt das günstige Amazon-Angebot.

Das Smartphone von Realme 9 Pro+ ist ein tolles Mittelklasse-Handy, was sich nahe am Highend-Bereich befindet. Ihr profitiert von der Sony IMX766 Flaggschiff-Kamera und dem schnellen MediaTek Dimensity 920 5G Prozessor. Zusätzlich erhaltet ihr 128GB Speicher und ein AMOLED-Display mit 90Hz, wodurch ihr ein flüssiges Erlebnis erhaltet. Spart jetzt 8% und bezahlt nur 348,22€ statt 379,99€.

Darum ist dieses 5G-Flaggschiff-Smartphone lohnenswert

Die Sony IMX766 Flaggschiff-Kamera ermöglicht euch wunderschöne Fotoaufnahmen oder Videos in höchster Qualität. Dabei sind die Wetterverhältnisse völlig irrelevant. Bei jeder Art von Ausflug könnt ihr schöne Erinnerungen festhalten, seien es atemberaubende Burgen, Gebirgstäler oder das weite Meer. Seid jederzeit fähig, die Erinnerungen mit euren liebsten Menschen festzuhalten. Ein Speicher von 128GB sorgt dafür, dass ihr genügend Platz für etliche Dateien, Bilder oder sonstigen Dingen habt.

Der MediaTek Dimensity 920 5G Prozessor sorgt für eine rasche Performance und eine reibungslose Bedienung. Ihr könnt nebenher mehrere Apps gleichzeitig laufen lassen, hungrige Spiele starten oder Videos streamen. Verzögerungen oder Ruckler sind mit diesem Prozessor Geschichte.

Die 60 W SuperDart-Aufladung ermöglicht es euch, euer Handy in kürzester Zeit aufzuladen. Lange Ladezeiten könnt also zum Glück vergessen. Wenn also ein spontaner Ausflug ansteht, müsst ihr nicht lange warten, ehe euer Alltagsbegleiter wieder bereit ist.

Das 90Hz Super-AMOLED-Display bietet eine beeindruckende Bildqualität mit lebensechten Farben und scharfen Kontrasten. Sowohl beim Schauen eurer Lieblingsfilme oder nur beim Surfen durchs weite Internet, jedes Detail ist glasklar.

Mit Dual-Sim und NFC bietet es eine zusätzliche Flexibilität und Komfort. Ihr könnt zwei verschiedene SIM-Karten gleichzeitig nutzen und profitiert von einer besseren Netzabdeckung oder günstigeren Tarifen. Mit NFC könnt ihr kontaktlos bezahlen und eure Daten schnell und sicher übertragen.

Entdeckt jetzt neue Top-Angebote

Seid ihr stets auf der Jagd nach zusätzlicher Power oder neuen technologischen Meisterwerken? Oder habt ihr das Ziel, seltene Schätze zu entdecken und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für unschlagbare Einsparungen zu erlangen? Dann empfehlen wir euch einen regelmäßigen Besuch unserer Deals-Übersichtsseite. Dort werdet ihr die perfekte Gaming-Hardware finden, einschließlich CPUs, Grafikkarten, Monitore, Mainboards, SSDs und einer Vielzahl weiterer technischer Geräte.