Logitech-Lenkrad: Startet durch eure liebsten Rennwelten und nutzt dafür das supergünstige Angebot bei Amazon

Dieses Logitech-Lenkrad verändert eure Rennspielerfahrung und bringt unheimlich viel Spaß. Greift jetzt zu und nutzt das Amazon-Angebot.

Das Logitech G29 Driving Force Gaming-Rennlenkrad hat einige positive Eigenschaften, die sich lohnen. Mit seinem zweimotorigen Force Feedback, einem 900° Lenkbereich und einem hochwertigen Racing Leder-Lenkrad bietet es ein realistisches Fahrgefühl und sorgt für ein unvergleichliches Spielerlebnis. Spart jetzt 32% und bezahlt somit über 100€ weniger.

Darum ist das Logitech-Lenkrad eine gute Wahl

Schon allein das Force-Feedback-System ist ein großer Grund. Durch die beiden Motoren im Lenkrad werden Vibrationen und Kräfte simuliert, die während des Fahrens auftreten. Ihr werdet jeden Schlag, jede Unebenheit der Straße und jedes Driften spüren, als wärt ihr tatsächlich am Steuer eines echten Rennwagens. Insbesondere Spiele wie SnowRunner bringen damit unglaublich viel Spaß, wie ihr euch durch das schwierige Terrain durchkämpfen müsst.

Der 900° Lenkbereich ermöglicht es euch, das Lenkrad so weit zu drehen wie in einem echten Auto. Dadurch könnt ihr präzise Lenkbewegungen ausführen und eure Kurven perfekt nehmen. Genießt etliche Rennstrecken in Forza Horizon 5 oder kämpft euch realistisch durch weitläufige Straßen von Euro Truck Simulator 2.

Das Racing Leder-Lenkrad verleiht dem Logitech G29 nicht nur eine edle Optik, sondern sorgt auch für einen angenehmen Griff. Die strukturierte Oberfläche bietet eine gute Griffigkeit und verhindert ein Abrutschen der Hände, selbst bei intensiven Rennsessions. Das Lenkrad ist zudem mit allen wichtigen Bedienelementen ausgestattet, wie beispielsweise Schaltwippen für manuelle Gangwechsel oder Tasten zur Steuerung von Menüs.

Die verstellbaren Edelstahl Bodenpedale des Logitech G29 bieten eine präzise Gas- und Bremssteuerung. Ihr könnt die Pedale nach euren individuellen Vorlieben anpassen und so das perfekte Fahrgefühl erreichen. Die Pedale sind robust und langlebig, sodass sie auch den härtesten Rennsituationen standhalten.

Das Logitech G29 ist nicht nur mit der PS5 und PS4 kompatibel, sondern auch mit dem PC und Mac. Ihr könnt es also problemlos an eure bevorzugte Plattform anschließen und sofort loslegen. Die Installation ist einfach und unkompliziert, sodass ihr innerhalb kürzester Zeit ins Rennen starten könnt.

Entdeckt jetzt neue Top-Angebote

