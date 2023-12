Google Pixel 8: Eines der besten Kamera-Handys 2023 ist bei Amazon jetzt reduziert und im Bundle erhältlich

Schnappt euch jetzt bei Amazon das Google Pixel 8, das Pixel 8 Pro und weitere Modelle günstig im Bundle mit passenden Bluetooth-Kopfhörern.

Das Google Pixel 8 Pro ist eines der stärksten Kamera-Handys des Jahres und generell ein richtig starker Android-Allrounder. Pünktlich zu Weihnachten ist das Smartphone jetzt in verschiedenen Ausführungen bei Amazon im Angebot. Schicke Pixel-Buds gibt’s auch noch dazu. Die einzelnen Angebote findet ihr unten, hier kommt ihr direkt zur Übersicht:

Google Pixel 8 Pro und Co. im Angebot

Das Pixel 8 Pro ist das aktuelle Flaggschiff von Googles Smartphone-Linie. Das Android-Handy bekommt ihr jetzt bei Amazon in den Farben Obsidian, Bay und Porcelain in der 128GB-Variante für 999€. Obendrauf gibt es noch die kabellosen Google Pixel Buds A-Series in der Farbe Charcoal, Clearly White, Dark Olive oder Sea. Der Listenpreis des Sets liegt bei 1198€. Ihr spart also saubere 199€.

Schnappt euch jetzt das Pixel 8 Pro im cleveren Bundle!

Leistungstechnisch kann das Pixel 8 mit der Pro-Variante locker mithalten, die Unterschiede zwischen den beiden Handys liegen nämlich vor allem bei der Kamera und der Größe des Displays. Die Standard-Ausführung weiß trotzdem zu überzeugen und ist bei Amazon gerade ebenfalls im Angebot.

Hier bekommt ihr die 256GB-Variante nämlich in den Farben Obsidian, Hazel und Rose für günstige 809€. Auch hier gibt’s die Pixel Buds A-Series dazu. Der Listenpreis beträgt 958€, ihr kommt also knapp 149€ günstiger davon.

Noch mehr gute Angebote

Die Modelle der 8. Generation sind natürlich das Highlight des Sales, es sind aber auch noch weitere Produkte im Angebot. So könnt ihr euch das Pixel 7 Pro aktuell für nur 720€ (UVP: 899€) sichern.

Das beliebte Pixel 7a kostet zurzeit sogar nur 439€ (statt 509€).

Auch bei den Gadgets gibt es ein paar Rabatte zu vermelden. Die Pixel Watch ist um ganze 40% auf nur noch 229€ reduziert. Die Pixel Buds Pro wandern für 165€ über die virtuelle Ladentheke. Zu guter Letzt sind auch die Pixel Buds A-Series alleine im Angebot.

Für nur 65€ könnt ihr euch die Kopfhörer schnappen.

