FHD-Monitor mit 240Hz und 32 Zoll jetzt supergünstig bei Amazon schnappen

Dieser FHD-Monitor ist bestens für FPS-Shooter geeignet. Wappnet euch jetzt für kommende Onlinekämpfe und nutzt das Amazon-Angebot.

Ihr sucht einen neuen FHD-Monitor mit geringem Input Lag? Dann könntet ihr mit dem Curved-Gaming-Monitor von Viewsonic an der richtigen Adresse gelandet sein. Ihr erhaltet nämlich etliche starke Eigenschaften. Zum einen profitiert ihr von einer Reaktionszeit von nur 1ms und von einer Bildwiederholungsfrequenz von 240Hz. Zum anderen könnt ihr euch noch auf die Adaptive-Sync-Technologie verlassen, um noch stabilere Bildraten zu erhalten. Spart nun 30% und bezahlt nur noch 238€ statt 339€.

Darum lohnt sich dieser FHD-Monitor

Dieser Bildschirm verfügt über eine gebogene Bildschirmoberfläche, die euch vollständig in das Spielgeschehen eintauchen lässt. Verliert euch in Welten wie Elden Ring oder The Witcher 3. Durch die Größe von 32 Zoll ist jedes Detail klar erkennbar.

Dank einer Reaktionszeit von nur 1ms und einer Bildwiederholungsfrequenz bis zu 240Hz könnt ihr sämtlichen Online-Gegnern den Kampf ansagen. Besiegt andere Spieler in Valorant oder Apex Legends und zeigt ihnen, was die starken Eigenschaften eines Top-Bildschirms bringen. Zusätzlich profitiert ihr vom geringen Input Lag, wodurch eure reaktionsschnellen Befehle noch schneller umgesetzt werden.

Die Adaptive-Sync-Technologie des Monitors sorgt für eine flüssige und ruckelfreie Darstellung eurer Spiele. Sie synchronisiert die Bildwiederholrate des Monitors mit der Framerate eurer Grafikkarte, um Tearing und Stottern zu vermeiden. Dies ist besonders bei actionreichen Spielen wie Dying Light 2: Stay Human oder Shootern wie Rainbow Six Siege von Vorteil.

Er ist mit HDMI- und DP-Anschlüssen ausgestattet, sodass ihr ihn problemlos mit eurem PC oder anderen Geräten verbinden könnt. Der Monitor hat außerdem integrierte Lautsprecher, sodass ihr den Sound eurer Spiele direkt über ihm genießen könnt. Natürlich sind hochwertige Gaming-Kopfhörer oder eine Soundanlage immer die bessere Wahl, aber wenn ihr an andrer Stelle sparen müsst, ist dies eine gute Alternative.

