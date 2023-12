Saugroboter mit Wischfunktion um 40% bei Amazon reduziert

Dieser Saugroboter hat etliche positive Eigenschaften. Also schlagt jetzt zu und nutzt das Top-Angebot bei Amazon.

Der ECOVACS DEEBOT T9 AIVI Saugroboter hat einiges zu bieten. Unter anderem profitiert ihr von der Wischfunktion, wodurch ihr bestimmte Flächen noch gründlicher reinigen könnt. Außerdem kann er dank der AIVI-Technologie Hindernisse und Menschen erkennen, um ihnen auszuweichen. Das waren nur ein paar tolle Eigenschaften, denn es steckt noch mehr dahinter. Spart nun 40% und bezahlt nur 359€ statt 599€.

Darum lohnt sich dieser Saugroboter

Mithilfe der OZMO Pro Wischfunktion könnt ihr sogar große Schmutzflächen, die ein wenig hartnäckiger sind, mühelos entfernen. Durch die Kombination aus Saugen und Wischen spart ihr selber Zeit ein und der Roboter erledigt alles zu eurer Zufriedenheit.

Dank der AIVI-Technologie ist der er in der Lage, Menschen und Hindernisse zu erkennen und ihnen auszuweichen. Dadurch wird vermieden, dass der Roboter stecken bleibt oder Gegenstände beschädigt. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen, wenn euer Haushaltsgefährte auch mal ohne euch unterwegs ist und ihr gerade mit anderen Dingen beschäftigt seid.

Die verwicklungsfreie AeroForce Multi-Surface Gummi-Doppelbürste gewährleistet eine gründliche Reinigung auf verschiedenen Bodenbelägen. Ihr könnt die Reinigung in sämtlichen Bereichen vollziehen: Teppiche, Holzböden und Fliesen. Dieser Roboter passt sich der jeweiligen Umgebung an, wodurch er den Dreck mithilfe seiner Bürste in jedem Bereich bekämpft.

Durch die intelligente Steuerung per App könnt ihr den DEEBOT T9 von überall aus starten oder stoppen. Ihr habt die maximale Kontrolle über den Reinigungsprozess und wie häufig ihr ihn umsetzen wollt. Es ist auch vorteilhaft, eine Reinigung für wichtige Anlässe zu planen, wenn ihr euch mit euren Freunden oder eurer Familie verabredet.

Mit einem Geräuschpegel von nur 66 Dezibel stört er euch nicht bei euren täglichen Aktivitäten und ermöglicht euch ein entspanntes Wohnambiente. Setzt Arbeitsprozesse oder wichtige Projekte um, während euer Haushaltsgefährte durch euer Heim schreitet. Er verfügt zudem über eine automatische Ladefunktion. Sobald der Akku zur Neige geht, kehrt er selbstständig zur Ladestation zurück und lädt sich auf.

Entdeckt jetzt neue Top-Angebote

