Soundanlage von Logitech: Ein wuchtiges Heimkino-Erlebnis ist nun günstig bei Amazon verfügbar

Die Soundanlage von Logitech verwandelt euer Zuhause in ein wuchtiges Heimkino. Jetzt bei Amazon zuschlagen, solange es noch im Angebot ist.

Das Logitech Z906 5.1 Sound-System ist ein auditiver Genuss für eure Ohren. Ihr profitiert von einer 1000 Watt Spitzenleistung und 500 Watt (RMS) Effektivleistung. Außerdem habt ihr eine vielseitige Anschlussmöglichkeit, um euer Sound-System für mehrere Geräte zu verwenden. Spart jetzt 20% und bezahlt nur 279,95€ statt 349,99€.

Darum ist die Soundanlage von Logitech ein Muss in jedem Wohnzimmer

Durch die 1000 Watt Spitzenleistung und 500 Watt (RMS) Effektivleistung erhaltet ihr ein kräftiges Klangpaket. Tödliche Kampfgeräusche in Filmen wie 300 oder Braveheart sind umso eindrücklicher, vor allem die ganzen Umgebungsgeräusche. Aber auch Spiele wie God of War oder Last of Us sind viel atmosphärischer. Spürt den Spartan-Rage-Schrei von Kratos, als würdet ihr neben ihm stehen, oder hört die bedrohlichen Laute der Clicker, während ihr euch langsam fortbewegt. Die THX-Zertifizierung garantiert dabei eine optimale Klangqualität, weswegen ihr euch auf einen authentischen Sound verlassen könnt.

Hersteller ‎Logitech Modell/Serie ‎Schwarz Produktabmessungen ‎12,7 x 12,7 x 12,7 cm; 11,28 Kilogramm Batterien ‎3 Lithium-Ionen-Batterien erforderlich. Modellnummer ‎980-000468 Auslaufartikel (Produktion durch Hersteller eingestellt) ‎Nein Farbe ‎Lautsprecher Formfaktor ‎5.1 Surround Speichergeschwindigkeit ‎1800 Unbekannt Volt ‎220 Watt ‎1000 Watt Antriebsart ‎Batteriebetrieben Hardware Plattform ‎PC, Xbox, Playstation Betriebssystem ‎Windows, Mac OS Batterietyp ‎AAA Batterien enthalten ‎Nein Kapazität Lithium-Akku ‎5 Wattstunden Spannung in Volt Lithium-Akku ‎5 Volt Gewicht Lithium-Akku ‎2 Gramm Anzahl der Lithium-Ionen-Zellen ‎5 Anzahl der Lithium-Metall-Zellen ‎5 Artikelgewicht ‎11,3 Kilograms Technische Daten

Ein weiterer großer Vorteil ist die Vielseitigkeit bei den Audio-Eingängen. Es verfügt über mehrere Anschlussmöglichkeiten, darunter PC, PS4, Xbox, Stereo-Anlage, TV, Smartphone und Tablet. Dadurch könnt ihr das System problemlos mit verschiedenen Geräten verbinden und eure Lieblingsinhalte von verschiedenen Quellen genießen.

Die mitgelieferte Fernbedienung macht die Bedienung des Systems besonders einfach und bequem. Ihr könnt die Lautstärke regeln, zwischen den verschiedenen Audio-Eingängen wechseln und sogar den Sound individuell anpassen, um das bestmögliche Klangerlebnis zu erzielen.

Ein weiterer Pluspunkt des Logitech Z906 ist der EU-Stecker, der eine einfache Installation in Europa ermöglicht. Ihr müsst sich keine Gedanken über Adapter oder Kompatibilitätsprobleme machen.

