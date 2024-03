Ein AAA-Entwickler sagt zu unzufriedenen Spielern: „Wir sind auch nur Menschen“

Kritik kann jedoch auch etwas Positives bewirken – sofern sie konstruktiv geäußert wird und nicht in Beschimpfungen oder gar Drohungen ausartet. So zeigten etwa die Entwickler des neuen Survival-Spiels Nightingale, dass sie ihren Spielern zuhören und erfüllten ihnen den wohl größten Wunsch:

Der Entwickler führt weiter aus, dass Deadlines eingehalten werden müssten und die Ressourcen begrenzt seien. Manchmal würde man da das Ziel verfehlen, das geschehe jedoch nie aus einem Mangel an Bemühungen, so Russell. „Wir sind Menschen, wie alle anderen auch“, erklärt der Entwickler.

Was sagt der Sony-Dev? In einem kurzen Gespräch erklärte Russell, dass niemand in der Spiele-Industrie mit dem Ziel zur Arbeit käme, Leute wütend zu machen. Im Gegenteil: „Wir wollen den Fans alles geben, aber wir können es nicht“, so Russell.

Viele Gamer sind unzufrieden mit dem Zustand der AAA-Spieleindustrie oder der Inklusion diverser Charaktere in ihren Lieblingsspielen. Online sind es oft die Entwickler, die den Zorn der Spieler abbekommen. Ein Sony-Dev erklärte nun, dass man den Fans eigentlich alle Wünsche erfüllen will.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to