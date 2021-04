Sony will eure Lieblingsspiele von der PS4 auf Mobile bringen

In einer neuen Stellenausschreibung sucht Sony nach einem “Head of Mobile” also nach einem Leiter der Business-Unit für Mobile-Gaming innerhalb von PlayStation Studios. Die Person wird dafür verantwortlich sein, die Top-Franchises von Sony auf mobile Geräte zu bringen.

Worum geht’s? Eine neue Stellenausschreibung von Sony (via Greenhouse) hat die Aufmerksamkeit der Gaming-Community auf sich gezogen. Darin sucht der Publisher nach einem Head of Mobile für ihr PlayStation Studio in San Mateo, Kalifornien.

Die Aufgaben für den Job umfassen den Aufbau und Förderung der “Vision, Mission und Strategie für Mobile-Game-Entwicklung innerhalb von PlayStation Studios” sowie enge Zusammenarbeit mit der Leitung der PS Studios, um eine Roadmap für Mobile-Produkte zu entwickeln.

Der Aufgabenfokus der Stelle liegt allgemein darauf, die Mobile-Gaming-Spate von PlayStation Studios auszubauen und profitabler zu machen. Dabei soll der Head of Mobile auf die “beliebtesten Franchises” von Sony zugreifen können.

Um welche Franchises könnte es gehen? In der neuen Stellenausschreibung zum Head of Mobile heißt es, dass der Aufgabenfokus “auf der erfolgreichen Adaptierung von PlayStation’s beliebtesten Franchises auf Mobile” liegen wird. Dazu gehören die folgenden Franchises, die damit gemeint sein könnten:

God of War

Uncharted

Horizon: Zero Dawn

The Last of Us

Ratchet and Clank

Gran Turismo (via gamerant)

Eine der großen Strategien, die PlayStation für ihre PS4-Konsole verfolgt hat, war ein starkes Line-Up von exklusiven Titeln aufzustellen und die Spieler somit an die Marke zu binden. Viele der Blockbuster von Sony auf der PS4 wurden sowohl von Kritikern als auch von der Spielerschaft gelobt und erhielten diverse Auszeichnungen und Awards, wie es letztes Jahr bei The Last of Us 2 und Ghost of Tsushima der Fall war.

Diese großen Namen will Sony nun wohl dazu nutzen, um Fuß in dem Mobile-Markt zu fassen.

Mobile Gaming wächst weiter

Bei “Mobile-Spielen” denken wohl viele unweigerlich an Candy Crush oder Flappy Bird, doch mit der besseren Smartphone-Hardware haben auch Mobile-Games an Komplexität gewonnen. Große Franchises wie Call of Duty oder Mario Kart haben es geschafft, einen Fuß im Mobile-Bereich zu fassen und brachen beim Release Download-Rekorde.

Das beliebte Gacha-Spiel Genshin Impact ist derweil das aktuellste Beispiel eines extrem erfolgreichen hybriden Spiels, das sowohl auf Konsolen / PC als auch auf Mobile-Plattformen erschien. Das Spiel hat innerhalb der ersten zwei Wochen nach Release über 100 Millionen $ eingenommen und war im Januar 2021 auf Platz 4 der am meisten verdienenden Mobile-Spiele (sportskeeda.com via Sensortower).

2020 betrug der Umsatz, den die Mobile-Spiele erzielten, fast 50 % des gesamten Umsatzes der Videospiel-Industrie weltweit (via statista.com). Und dieser Trend scheint auch 2021 weiterhin anzuhalten.

Daten-Analyst Daniel Ahmad sagt in einem Tweet zum Mobile Gaming voraus, dass es im Jahr 2021 die dreifache Größe des Konsolen-Software-Markts erreichen wird. Die Statistik- und Analyse-Seite statista.com prognostiziert ebenfalls ein starkes Wachstum des Mobile-Gaming-Markts bis 2025 um etwas über 10 % jährlich.

Es ist daher nicht überraschend, dass Sony einen größeren Fokus auf Mobile-Gaming legen und einen Teil vom Kuchen haben will.

Was haltet ihr von der Stellenausschreibung von Sony? Glaubt ihr, dass wir in naher oder ferner Zukunft God of War Mobile oder Uncharted Mobile sehen werden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.